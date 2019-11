防彈車窗一砸就碎！特斯拉新車發表出大糗　馬斯克急推文解釋

▲Cybertruck防彈玻璃在測試中破裂。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉(Tesla)日前在新車發表會上,展示一款全新號稱「能阻擋90發子彈射擊」的電動皮卡車「Cybertruck」,沒想到就在準備測試防彈窗戶時,玻璃竟應聲裂開。特斯拉執行長馬斯克則在推特上解釋,原來在此之前為了示範車身強度,已經用大鐵鎚狠狠地撞擊車門,而車窗底座就是在此時出現損壞,才會讓窗戶在接下來的防彈測試中出現破碎。

▲Cybertruck入門款定價3萬9900美元(約台幣122萬)。(圖/翻攝自Tesla)



特斯拉21日在洛杉磯舉辦新車發表會,現場展示了最受矚目的電動皮卡車(Tesla's electric pickup truck)「Cybertruck」,除了超前衛的造型外,車身也是使用與太空探索科技公司(SpaceX)火箭的同款鋼合金打造。

不過這款號稱無堅不摧的電動車,卻在發表會上出糗,當首席設計師霍茲豪森(Franz von Holzhausen)向「防彈車窗」投擲小鋼球時,窗戶竟應聲碎成蜘蛛網狀,馬斯克(Elon Musk)趕緊解釋鋼球並無「穿透」窗戶,並繼續進行發表。

▲馬斯克繼續在車窗破裂的Cybertruck前進行發表。(圖/路透)



馬斯克事後在推特上表示,在用小鋼球示範之前,設計師先用超大鐵鎚敲擊了車門,目的是證明車身可承受高強度的撞擊力,結果這一擊導致車身結構改變,同時破壞了窗戶的基座,才會讓鋼球輕易地打碎窗戶,「這就是鋼球沒有順利彈開的原因,下次應該要先測試鋼球,再測試鐵鎚砸門。」事後馬斯克也立刻在推特補上完美的鋼球測試影片。

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …