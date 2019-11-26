直擊／內湖店8點還沒人排隊　好市多黑色購物節第二日民眾悠哉逛

▲好市多黑色購物節邁入第二日。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

美式賣場好市多（COSTCO）黑色購物節邁入第二日，今年購物節延長至7天，百樣優惠好康也將於7天內陸續出現，第二波優惠祭出58吋4K智慧連網電視與雙門冰箱兩大電器，但今（26日）好市多內湖店上午8點鐘後才陸續出現排隊人潮，相較往年搶購熱潮，黑五魔力似乎退燒。

26日第二波優惠商品，包括SAMSUNG58吋4K智慧連網電視，原價26999元，優惠價只要22999元，可省下4000元；24K男士黃金玉米鍊原價72939元，優惠價69939元；惠而浦521公升玻璃鏡面雙門冰箱原價25199元，優惠價僅19199元，便宜6000元，其中好市多內湖店以SAMSUNG58吋4K智慧連網電視詢問度最高，26日排隊前三位民眾都因搶購電視而來，開店不到20分鐘，已售出20多台。

▲前三名排隊民眾皆為購買電視而來。（圖／記者陳涵茵攝）

排隊消費者多半首要目標都是家電、3C區，再來則鎖定生鮮區與肉品，App前一日搶先公布的民生用品類與保健食品類也有7至5折優惠，白蘭氏雙認證雞精原價1485，優惠價1255；象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組原價1199元，優惠價599元；BRITA龍頭式濾水器附四入濾芯原價3799，特價2999元；32 DEGREES女口收納及膝連帽羽絨外套1299元，特價999元等，都可用黑五限定價格帶回家。

▲SAMSUNG58吋4K智慧連網電視省下4000元。（圖／記者陳涵茵攝）

今年好市多黑五優惠讓不少民眾紛紛表示失望，排隊人潮不如以往，對此，Costco好市多副總經理王友玫表示，相較去年及前年，今年黑色購物節是三年來最殺折扣，電視、行車記錄器與行李箱都是最熱銷商品。因優惠分散在7日內陸續推出，才會讓民眾相對無感，更透露最後幾天的優惠會更加驚喜，想搶購好康可在購物節期間每日前一晚上App查詢最新優惠資訊。