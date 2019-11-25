好市多「黑五限定」第二波9大精選商品來了！必買雙門冰箱、24K黃金項鍊

▲好市多黑色星期五今正式開跑。（圖／記者謝婷婷攝）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」今（25）日正式開跑，首日就祭出約20件「黑五限定」特價品，最低下殺7折，包括70吋大電視、鑽石項鍊、不沾鍋10件鍋具組全在15分鐘內被搶光，家電、精品等依舊是熱門商品。好市多APP稍早前再度公布明日精選商品優惠資訊，不僅有521公升雙門冰箱，還有24K黃金項鍊等著被搬回家。

▲好市多「黑五限定」第二波精選商品曝光。（圖／翻攝好市多APP，下同）



好市多稍早前於APP再度公開明日第二波優惠商品，包括SAMSUNG58吋4K智慧連網電視、惠而浦521公升玻璃鏡面雙門冰箱、白蘭氏雙認證雞精、象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組、BRITA龍頭式濾水器附四入濾芯、CALIPHIL雙人科技長纖保暖冬被、32 DEGREES女口收納及膝連帽羽絨外套、24K男士黃金玉米鍊、OLAY空氣感滋潤面霜等，通通在明天的「黑五限定」中享優惠折扣。

▲有保暖冬被、黃金項鍊等。



好市多黑色購物節正式開跑，今年不僅打破過去3天檔期紀錄，一連7天祭出百項下殺商品，吸引大批民眾摩拳擦掌等著用低價買到想要的夢幻商品，好市多表示，今年購物節折扣已是有史以來最低價，因為品項相較去年增加2倍多，並分散在7天活動檔期當中，今日沒有優惠的商品說不定明日就有優惠，且愈到後面幾天驚喜折扣愈多，包括電視、3C產品等天天都有折扣。另黑色購物節活動期間，好市多全省門市營業時間周一至周四改為上午9點營業至晚間9點半，周五至周日提早自上午8點營業、營業至晚間9點半。

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