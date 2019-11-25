沒特價卻搶到缺貨！　好市多「5元神物」黑購節重出江湖　饕客手刀下架

▲好市多黑色購物節買氣沒有去年好。（圖／記者呂佳賢攝）



記者黃可昀／綜合報導

好市多「黑色購物節」活動25日開跑，70吋電視、鑽石項鍊及不沾鍋10件鍋具組幾分鐘內就被搬光，除了家電和生活用品很搶手以外，有一項明明「沒特價」的商品卻被秒殺，上架沒多久就被掃空，多家分店已經出現缺貨狀態。

今年好市多連續7天祭出百樣下殺商品，號稱「全球最長黑色購物節」，不過，部分地區的分店卻略顯冷清，《ETtoday新聞雲》一早直擊好市多內湖店，早上7點只有3組人在排隊，10點鐘已經有些客人陸續散去，相較去年大幅退燒，也有人發現這次特價商品不如往年優惠。

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▲半熟麵包25日也重出江湖了。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）



雖然買氣不如預期，但有一項商品明明沒有折扣，卻讓顧客們一包包往購物車裡搬，原來是先前消失一段時間的「半熟迷你麵包」重新上架了，重出江湖依舊人氣爆棚，很多人擔心它哪天又無預警缺貨，所以趕快整包帶回家囤貨，深怕之後就吃不到這款神級麵包。有網友就在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，「趁著一堆婆婆媽媽在那邊討論等等要搶幾包，身體慢慢移動往前卡位，終於也讓我搶到一包！但是轉過身要走出來更可怕，一堆人開始往前推擠，原本只是來買烤雞，意外搶到一包。」

據了解，半熟迷你麵包今年9月上市就引起一波搶購潮，換算下來每顆不到6元，CP值相當高。吃過的網友表示，放入烤箱內稍微回烤一下，麵包就會呈現外酥內軟的口感，「口感介於硬法和軟法之間，烤後很香脆」，也可以夾入奶油或是果醬等內餡，增添麵包風味，而且冰在冷凍庫可以保存很久不怕吃不完。

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