別管黑五了！隱藏版秒殺商品開賣10分就賣光　好市多26日必搶優惠清單

▲好市多黑色購物節邁入第二日。（圖／記者陳涵茵攝，下同）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

今年好市多黑色購物節延長至7日，長達7天的購物節讓民眾買好買滿，官方每日都會App上公告隔日精選優惠商品，多達百樣商品下殺折扣，不過今年黑五搶購熱潮並未發酵，民眾平常心採買，反倒「半熟迷你麵包」才是真正的隱藏版秒殺商品，開賣10分鐘全數搶光。

▲民眾熱情分享優惠商品。（圖／記者陳涵茵攝）



26日直擊好市多內湖店賣場，8點後才陸陸續續出現排隊人潮，雖前一晚官方已在App上公開26日精選商品，不過不少人略過二樓直衝食品區，必搶商品原來是「半熟迷你麵包（MINI PAINS）」。這款半熟迷你麵包早已爆紅，吃過的網友大讚外酥內軟，50公克24入售價139元，每顆不到6元CP值超高，想吃還不一定買得到，黑五購物節重出江湖成了必搶商品。

▲半熟迷你麵包超搶手。（圖／記者陳涵茵攝）



採訪中遇到熱情民眾表示，她曾在法國留學，在台灣都找不到好吃的法式麵包，看到網友都在推這款也想買來吃吃看，昨日9點20分抵達賣場已全數售光，今刻意提早來搶購，一開門就衝麵包區，終於搶到6包，還大方分給其他消費者兩包。實際前往麵包區，好市多黑色購物節期間平日上午9點營業，9點10分前往已看不見半熟迷你麵包蹤影，詢問店員則表示已賣光了，今日也不再補貨。

*2019好市多「黑色購物節」第二日優惠商品清單

家電3C類

SAMSUNG58吋4K智慧連網電視 原價26999元，優惠價22999元，省4000元。

惠而浦521公升玻璃鏡面雙門冰箱 原價25199元，優惠價僅19199元，省6000元。

WINIX空氣清淨機 原價8499元，優惠價7199元，省1300。

▲WINIX空氣清淨機。

精品類

24K男士黃金玉米鍊 原價72939元，優惠價69939元，省3000元。

▲24K男士黃金玉米鍊折扣3千元。



生活用品類

TEFAL Electric Kettles智能溫控電水壺1.7L 原價2159元，優惠價1659元，省500元。

象印不鏽鋼隨身保溫杯組2入 原價1199元，優惠價599元，省600。

玻璃多用途碗6件組 原價359元，優惠價179元，省180。

BRITA 龍頭式濾水器附四入濾芯 原價3799元，優惠價2999元，省800。

OLAYWHIPADVANCEDCREAM空氣感滋潤面霜 原價1665元，優惠價1265元，省400元。



MIO MIVUE 795 DASH CAMERA高畫質測速行車紀錄器 原價3599元，優惠價2849元，省750。

淨七代寶貝親親洗衣精 原價499元，優惠價379元，省120元。

基礎防災儲備箱 原1199價元，優惠價699元，省500元。

保健食品類

白蘭氏雙認證雞精 原價1485元，優惠價1255元，省230。

力度伸C＋D＋鋅發泡錠 原價699元，優惠價549元，省150。

兒童玩具類

魔法沐浴球組 原價475元，優惠價355元，省120。

3 IN 1木製學習遊戲組 原價639元，優惠價489元，省150。

服飾類

DEGREES DOWN JACKET女可收納及膝連帽羽絨外套 原價1299元，優惠價999元，省300元。

WEATHERPROOF男立領外套 原價1149元，優惠價899元，省250元。

▲冬季保暖衣物也有優惠。



食品類

冷壓初榨椰子油 原價499元，優惠價379元，省120。

崇德發黑麥汁 原價489元，優惠價389元，省100。

綜合燕麥棒 原價529元，優惠價379元，省150。

柑橘瑪德蓮20入 原價299元，優惠價249元，省50。

元進莊蜂蜜櫻桃鴨腿 原價319元，優惠價229元，省90。

光泉咖啡凍 原價215元，優惠價165元，省50。

SIVIERO義式冰淇淋精選組 原價329元，優惠價199元，省130。