24K黃金項鍊現蹤了！好市多第二波「黑五限定」還有521公升雙門冰箱

▲好市多黑色購物節邁入第2天。（資料圖／記者謝婷婷攝）



記者蕭筠／台北報導

整整一周買到手軟！美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」於昨日正式開跑，熱銷商品包括電視、鑽石項鍊通通在5分鐘內完售，讓不少民眾扼腕離去。今（26）日活動邁入第2天，搶先曝光的精選商品相較昨日更加豐富，不僅有58吋智慧連網電視、還有521公升雙門冰箱以及24K黃金項鍊，瞄準家電、精品的民眾們可要好好把握了。

▲▼好市多黑色購物節第二波精選商品 。（圖／翻攝好市多APP）



好市多黑色購物節自25日起一連7天祭出百樣下殺商品，天天都有驚喜優惠折扣商品，昨晚好市多APP再度公開第二波優惠商品，包括SAMSUNG58吋4K智慧連網電視、惠而浦521公升玻璃鏡面雙門冰箱、白蘭氏雙認證雞精、象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組、BRITA龍頭式濾水器附四入濾芯、CALIPHIL雙人科技長纖保暖冬被、32 DEGREES女口收納及膝連帽羽絨外套、24K男士黃金玉米鍊、OLAY空氣感滋潤面霜等共9樣，通通在今日的「黑五限定」用優惠價就能帶回家。

好市多黑色購物節今年打破過去3天檔期紀錄，加碼至7天成為「全球最長黑色購物節」，優惠商品相較去年增加2倍多，並分散在7天活動當中，因此天天到好市多都會有不同商品折扣，好市多表示，愈到後面幾天驚喜折扣愈多，包括電視、3C產品等通通都有，要民眾拭目以待。

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