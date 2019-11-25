黑色購物節買好搶買！量販店祭「瘋狂砍價日」　空氣清淨機、餐券下殺1折

▲量販店搶攻黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／綜合報導

搶攻黑色購物節商機！全台各大量販店紛紛祭出下殺優惠，包括家樂福即日起至12月1日有3重嗆殺優惠，尤其是「瘋狂砍價日」活動，每日都會推出6支人氣商品，讓民眾連砍12小時，最後將以最後砍價成為隔日上午11點限量搶購售價，最低可砍到1至2折；而愛買則將自11月27日至12月3日有30款品破盤下殺39折起。

▲家樂福黑色購物節推3重嗆殺優惠。（圖／翻攝活動頁面）



看準黑色購物節商機，家樂福即日起至12月1日推出3重優惠，包括線上購物3萬件商品，只要單筆消費滿599就現折5％、1299元再送5%現金折價券；第二重有連續5天瘋狂砍價日，每日都會推出6支人氣商品，讓民眾從早上10點砍到晚上10點，連砍12小時後以最後砍價成為隔日上午11點限量搶購售價，最低可以砍到1折，熱門商品有空氣清淨機、液晶溫控多功能燒烤器、藝奇新日本料理、原燒餐券等。

最後11月27至12月1日有實體量販、便利購「瘋狂回饋5」活動，包括義大利油切氣炸鍋特價2480元、大甲真芋泥丹麥特價109元、PSL區域新濃縮全效洗衣露279元、3M輕柔四季被只要2990元。

▲愛買黑色購物節最低下殺39折起。（圖／業者提供）



另愛買將從11月27日至12月3日推出近30款品項破盤下殺，每日將有「一物—限定單日來店驚喜價家電」，包括連網電視、PANASONIC洗衣機、大同電鍋、聲寶微波爐、歌林雙門冰箱等商品。其中，27日首日有「Lenso55吋液晶顯示器』」原價15900元、當天驚喜價12900元，28日國際牌17KG洗衣機也有來店驚喜價，再送市價3980元氣炸鍋，全台限搶70台。

黑色購物節整整7天檔期，愛買促銷商品還有304不鏽鋼YUUKATSU1.8L快煮壺特價399元、10人份風騰電子鍋699元、發熱衣新品只要99元、ADIDAS男女運動鞋只要988元。同時，活動期間凡會員全館購物滿388元以上，即可加購其他商品，最低下殺39折起。

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