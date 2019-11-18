「平紀錄高溫＋破紀錄大雪」出現同一天　阿拉斯加暖冬變化超激烈！

▲阿拉斯加今年冬季偏暖，入冬至今只出現過一次明顯降雪，與往年氣候型態不同。（資料照／CFP）



記者王致凱／綜合報導

今年入秋以來，美國阿拉斯加州氣候異常溫暖，當地最大城市安克拉治居民，近日竟在同一天內，先後經歷了創紀錄高溫與破紀錄降雪兩種截然不同的極端天氣型態。

根據《安克拉治每日新聞》（Anchorage Daily News）報導，安克拉治16日觀測到今年入冬以來首次顯著降雪，安克拉治市區積雪均超過5英吋（約12公分），北郊鷹河鎮（Eagle River）甚至出現深達1英尺（約30公分）的積雪。

位於安克拉治國際機場南側的美國國家氣象局（NWS）安克拉治辦公室，當天觀測到超過8.3英吋積雪，打破當地1958年以來的降雪新紀錄。

奇怪的是，安克拉治市當天不止出現破紀錄降雪，同一天凌晨3時，當地還出現華氏45度（攝氏7.2度）氣溫，與1967創下的的同日最高溫紀錄持平。NWS預報員德魯茲（Eric Drewitz）解釋，16日凌晨，一股東南風從海上吹來，為城市帶來溫暖空氣，雖著風勢減弱，氣溫也隨之下滑，並且降下硬幣大小的雪花。

德魯茲表示，預計當地17日氣溫將保持在略低於冰點，市區約華氏32度（攝氏0度），鷹河鎮則可能出現華氏28度（攝氏-2.2度）低溫。報導提到，阿拉斯加州今年秋天以來異常溫暖，10月下旬也曾出現破紀錄高溫，溫暖天氣一直延續到11月。在16日降下大雪以前，當地今年入冬第一場，也是唯一一場降雪出現在10月16日，但降雪量僅5分之1英吋（約0.5公分）。