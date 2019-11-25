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韓國原創音樂劇《與神同行》來台！衛武營發表2020上半年40檔演出

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▲▼衛武營發表2020上半年40檔演出！（圖／衛武營提供）

▲韓國原創音樂劇《與神同行》將來台！（圖／衛武營提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「衛武營國家藝術文化中心」發布2020年上半年共40檔演出，包括國際級旗艦製作布瑞頓《戰爭安魂曲》、韓國原創音樂劇《與神同行》等，另外有當代音樂平台、多檔音樂、戲劇、舞蹈、家庭親子、衛武營小時光與新春系列，滿足喜愛不同演出類型的觀眾，12月1日起開放會員搶先以早鳥75折價格預購，12月8日全面啟售。

▲▼衛武營發表2020上半年40檔演出！（圖／衛武營提供）

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▲衛武營與英國國家歌劇院共製《戰爭安魂曲》。

衛武營與英國國家歌劇院共製《戰爭安魂曲》，亞洲首演將於228紀念日在衛武營登場。該劇由英國作曲家布瑞頓所寫，被譽為20世紀最重要的合唱作品之一，這場獨家演出，由英國德國團隊、指揮簡文彬、女高音陳美玲、男高音吳翰衛、國立台灣交響樂等頂尖組合，跨國打造撼動靈魂深處的反戰經典。

5月另一場備受矚目的韓國原創音樂劇《與神同行》，共有「第一部陰曹地府篇」與「第二部陽間篇」兩檔節目，改編自知名漫畫，由歌唱實力堅強的演員群，充滿劇場感的音樂與舞蹈，以及大手筆打造舞台效果，創造出令觀眾感動的「亞洲百老匯」。

而廣受民眾歡迎的音樂系列，2020聚集國內外眾多音樂界明星，包括曾受邀2018年衛武營開幕音樂會的管風琴天后伊維塔．艾普卡娜，將再度重返衛武營舉辦獨奏會。林懷民導演以一桌一椅的劇場，攜手台灣知名女高音林玲慧重現浦契尼經典詠嘆調「大家叫我咪咪」，在白色情人節浪漫登場。

▲▼衛武營發表2020上半年40檔演出！（圖／衛武營提供）

▲迎接2020年的《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》，今年更是衛武營獨家轉播。

今年1月的跨年與農曆春節假期，衛武營更精心安排多檔應景演出，率先迎接2020年的《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》連續舉辦12年，今年更是衛武營獨家轉播，1月1日晚間6點由拉脫維亞籍的安德里斯．尼爾森擔任新年音樂會的指揮，在衛武營戶外劇場與大家一起歡度2020的到來。

春節還有濃厚過年氣氛的新春系列，國寶級布袋戲大師陳錫煌，帶來3齣經典戲碼《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義-陷空島》；由京劇青年組成的栢優座，以傳統戲曲來闡述現代題材的《大年初一前晚的那頓飯》。

▲▼衛武營發表2020上半年40檔演出！（圖／衛武營提供）

▲京劇青年組成的栢優座，以傳統戲曲來闡述現代題材的《大年初一前晚的那頓飯》。

▲▼衛武營發表2020上半年40檔演出！（圖／衛武營提供）

▲台灣豫劇團的豫莎劇《天問》，上演5週年後重返舞台。

衛武營也積極與國際當代表演藝術密切互動，邀請多位享譽國際的當代音樂、舞蹈大師進行展演。此外深耕在地藝術連結也是重要目標，戲劇系列精選台灣指標性劇團的經典劇碼，例如台灣豫劇團的豫莎劇《天問》，上演5週年後重返舞台，是豫劇皇后王海玲從藝一甲子特別鉅獻。

另一檔經典是由創作社劇團帶來的白先勇《孽子》，2014年首演後2020年再次登場，多位演員新血的加入，將帶來嶄新的戲劇表現。

今年衛武營規劃多場適合親子共賞的家庭系列，為不同年齡層的孩子打造適合觀賞的演出。包括立陶宛丹斯瑪舞蹈劇場的《拼拼樂》、《草地尋寶趣》，為寶寶量身設計舞作，親子可以輕鬆體驗現代舞的美好。台灣國樂團的《節氣二四》、巴黎市立劇院的《庫索莫與他的長冠八哥》在充滿奇幻、童話色彩的表演中，加入氣候變遷、難民、人權等適合親子共同討論對話的深刻議題。

而圓劇團打造的台味馬戲新樂團《狂想 · 洪通》在衛武營全球首演，以素人畫家洪通的畫作為靈感，集結了高空特技、童趣物件、電音、戲曲等元素，節慶般的遊戲世界，非常適合全家大小一起欣賞。

▲▼衛武營發表2020上半年40檔演出！（圖／衛武營提供）

▲《2020衛武營小時光》系列之一，邀請了929樂團主唱吳志寧演出。

《2020衛武營小時光》系列則邀請了929樂團主唱吳志寧、清新詩歌民謠歌手王榆鈞、台灣旅美爵士鋼琴家陳若玗、香港獨立音樂代表林一峰，讓民眾可以在忙碌之餘，享受表演藝術的小確幸。

衛武營2020上半年啟售節目多達40檔以上，為吸引更多觀眾走入劇場欣賞表演，並能盡情選擇喜愛的節目，特別將早鳥優惠時間延長至三週，12月1日(日)中午12點，搶先開放會員75折優惠，12月8日中午12點全面啟售。更多上半年節目資訊，可至衛武營官網查詢。

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