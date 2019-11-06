▲「數位故宮」前進衛武營！主打「數位版清明上河圖」，打造巨幅投影動畫光牆還有VR。（影／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

「數位故宮」近來話題正夯！目前除了高雄市立美術館正進行相關展覽，故宮博物院也與衛武營國家藝術文化中心合作，即日起至明年1月30日在衛武營3樓藝術迴廊展出「上河藝影：故宮X衛武營新媒體藝術展」，主打「數位版清明上河圖」，打造巨幅投影動畫光牆，讓觀眾近距離盡覽汴河風光與市井百態。

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▲「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR，衛武營藝術總監簡文彬參觀展覽。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）



自從國民黨總統參選人韓國瑜提出故宮文物「一次攤開展出」，後續團隊又提出「數位故宮」的概念；不過故宮隨即表示，一直有舉辦數位展覽且遍地開花，近來正與高美館合作展出「故宮×高美館：國寶新境─新媒體藝術展」，如今在高雄衛武營又舉辦「上河藝影：故宮X衛武營新媒體藝術展」。

故宮此次的數位展覽與文化部、衛武營合作，主打「數位版清明上河圖」，將故宮人氣藏品《清院本 清明上河圖》經典場景製作成動畫，打造巨幅投影動畫光牆，讓觀眾近距離盡覽汴河風光與市井百態；另搭配由故宮與HTC團隊共同研發的「清明上河圖VR」，此項作品今年榮獲美國博物館與網路協會GLAMi獎肯定，讓民眾透過VR虛擬實境置身於科技畫境，臨場體驗虹橋、野台戲、金蘭居精采橋段，親身感受故宮VR獲得國際肯定的亮眼成果。

▲「數位故宮」前進高雄衛武營，國立故宮博物院院長吳密察（圖中前方）參觀展覽。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，故宮近年透過數位化，讓許多國寶展品的光芒再次燦爛，而衛武營是非常巨大的量體，有許多空間可以發揮，此次和故宮合作的展覽，讓場館在表演藝術外加入視覺藝術的展現，《清明上河圖》描繪市井生活的題材，呼應衛武營成為「眾人的藝術中心」理念，民眾進來不只觀賞表演、用餐、休息，現在還有看展覽等活動可更親近場館，讓衛武營融入日常生活。

衛武營提到，故宮典藏《清院本 清明上河圖》是寫實風俗畫名作，以河畔常民生活為題，描繪舞台戲曲、街頭雜耍等表演活動，恰巧呼應衛武營作為南台灣藝術展演樞紐的定位。另因應此次特展，衛武營更將展覽延伸至廳院之外，邀請在地蘋果家族、尚和歌仔戲團及藝術家，帶來舞蹈、趣味說書人、歌仔戲等快閃表演，引領民眾穿越時空，重返清明上河圖，體驗古畫中熱鬧非凡的歡樂景象。

展覽資訊：即日起～2020年1月30日

展覽地點：衛武營國家藝術文化中心3樓藝術迴廊

開放時間：週一至週日，上午11點至下午5點

（如遇音樂廳演出，VR體驗暫停開放）

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