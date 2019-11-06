　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「數位故宮」前進衛武營！主打「數位版清明上河圖」，打造巨幅投影動畫光牆還有VR。（影／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

「數位故宮」近來話題正夯！目前除了高雄市立美術館正進行相關展覽，故宮博物院也與衛武營國家藝術文化中心合作，即日起至明年1月30日在衛武營3樓藝術迴廊展出「上河藝影：故宮X衛武營新媒體藝術展」，主打「數位版清明上河圖」，打造巨幅投影動畫光牆，讓觀眾近距離盡覽汴河風光與市井百態。

▲▼「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR，衛武營藝術總監簡文彬參觀展覽。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

自從國民黨總統參選人韓國瑜提出故宮文物「一次攤開展出」，後續團隊又提出「數位故宮」的概念；不過故宮隨即表示，一直有舉辦數位展覽且遍地開花，近來正與高美館合作展出「故宮×高美館：國寶新境─新媒體藝術展」，如今在高雄衛武營又舉辦「上河藝影：故宮X衛武營新媒體藝術展」。

故宮此次的數位展覽與文化部、衛武營合作，主打「數位版清明上河圖」，將故宮人氣藏品《清院本 清明上河圖》經典場景製作成動畫，打造巨幅投影動畫光牆，讓觀眾近距離盡覽汴河風光與市井百態；另搭配由故宮與HTC團隊共同研發的「清明上河圖VR」，此項作品今年榮獲美國博物館與網路協會GLAMi獎肯定，讓民眾透過VR虛擬實境置身於科技畫境，臨場體驗虹橋、野台戲、金蘭居精采橋段，親身感受故宮VR獲得國際肯定的亮眼成果。

▲▼「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲「數位故宮」前進高雄衛武營，國立故宮博物院院長吳密察（圖中前方）參觀展覽。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，故宮近年透過數位化，讓許多國寶展品的光芒再次燦爛，而衛武營是非常巨大的量體，有許多空間可以發揮，此次和故宮合作的展覽，讓場館在表演藝術外加入視覺藝術的展現，《清明上河圖》描繪市井生活的題材，呼應衛武營成為「眾人的藝術中心」理念，民眾進來不只觀賞表演、用餐、休息，現在還有看展覽等活動可更親近場館，讓衛武營融入日常生活。

衛武營提到，故宮典藏《清院本 清明上河圖》是寫實風俗畫名作，以河畔常民生活為題，描繪舞台戲曲、街頭雜耍等表演活動，恰巧呼應衛武營作為南台灣藝術展演樞紐的定位。另因應此次特展，衛武營更將展覽延伸至廳院之外，邀請在地蘋果家族、尚和歌仔戲團及藝術家，帶來舞蹈、趣味說書人、歌仔戲等快閃表演，引領民眾穿越時空，重返清明上河圖，體驗古畫中熱鬧非凡的歡樂景象。

展覽資訊：即日起～2020年1月30日
展覽地點：衛武營國家藝術文化中心3樓藝術迴廊
開放時間：週一至週日，上午11點至下午5點
（如遇音樂廳演出，VR體驗暫停開放）
【衛武營快閃活動】活動詳情請見衛武營最新消息

ET快訊
「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年
新娘踩瓦片！白紗一撩「羞紅倒三角」秒見客　萬人笑炸：會恨一輩
獨／元祖少奶霸氣給千金小三難看！抓猴怒把「偷腥照」傳群組
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

反對退場董事可拿校產　私校工會：建「自我防腐機制」避免少數人掌握學校

青年團體提勞權、環境議題　呼籲黨籍立委提政見落實世代正義

「不再只是老人照顧老人」　 農委會推農業結合長照

「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR

陪住院爺爺！他清晨4點突坐起「眼前紙袋劇晃」　一看周遭…嚇裝死倒頭睡

全面取締違法Uber倒數！　駕駛怨轉型卡關「12月人、車合法不可能」

兒戴小衛星手錶！學生家長嘴臭「拿來考試作弊」　母錯愕曝陰影...網嘆：太無知

北漂兒「拜託再等等我」！罹癌爸149字信：老天沒虧待我了　萬人淚崩

108課綱讓老師每周超時20時　教團籲高中員額增至3人、提高兼職加給

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

反對退場董事可拿校產　私校工會：建「自我防腐機制」避免少數人掌握學校

青年團體提勞權、環境議題　呼籲黨籍立委提政見落實世代正義

「不再只是老人照顧老人」　 農委會推農業結合長照

「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR

陪住院爺爺！他清晨4點突坐起「眼前紙袋劇晃」　一看周遭…嚇裝死倒頭睡

全面取締違法Uber倒數！　駕駛怨轉型卡關「12月人、車合法不可能」

兒戴小衛星手錶！學生家長嘴臭「拿來考試作弊」　母錯愕曝陰影...網嘆：太無知

北漂兒「拜託再等等我」！罹癌爸149字信：老天沒虧待我了　萬人淚崩

108課綱讓老師每周超時20時　教團籲高中員額增至3人、提高兼職加給

攝護腺肥如蘋果！他膀胱堵塞「炸尿1000CC」醫嚇傻：最怕腎衰竭

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

馬英九聽到這問題笑了！三中案律師稱「不清楚中視簽約」：當天與扁見面　

快訊／「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年開幕

骨痛竟是攝護腺癌轉移？　高惡性攝護腺腫瘤如何治療

準備開除調查拜登之子檢察官！烏克蘭與美國切割　另開除1/3檢察官

安以軒產子百日開趴「小s變配角」　純白紗裙美翻完全逆生長

韓國瑜買豪宅　韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

果粉有錢還是捨得花？　美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

韓國瑜夫婦花7200萬買南港豪宅　民進黨團轟：貴族卻假裝是庶民

生活熱門新聞

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

世界第一　台高中生發現新小行星

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

忙工作不在家！　單親爸看兒子札記心碎

樂桃超狂放票！衝日本「單程700元」

他問：墊肉生菜可煮嗎　店員曝SOP：千萬不要

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

更多熱門

相關新聞

戴上VR，蒙娜麗莎動起來了！

戴上VR，蒙娜麗莎動起來了！

為紀念達文西在法國逝世500周年，羅浮宮與HTC VIVE arts合作，創造了館內第一個虛擬實境作品，被稱為「mona lisa: beyond the glass」。HTC VIVE arts使用紅外，X射線和折射資料以3D形式渲染蒙娜麗莎肖像，並推斷出她動起來的樣子。

衛武營舞台「三夾板」惹議

衛武營舞台「三夾板」惹議

衛武營全新實境劇場+戶外解謎！

衛武營全新實境劇場+戶外解謎！

12月預購650元全台博物館逛到飽

12月預購650元全台博物館逛到飽

吳密察尷尬：高雄現有故宮數位展

吳密察尷尬：高雄現有故宮數位展

關鍵字：

故宮衛武營數位故宮清明上河圖

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面