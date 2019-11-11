最「接地氣」的演出！採集高雄聲音風景　衛武營邀馬來西亞藝術家駐地創作

▲衛武營近來邀請馬來西亞藝術家黃楚原駐地，採集高雄聲音、風景、人事物進行創作。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄衛武營國家藝術文化中心「高雄雄厲害」系列，近日邀請馬來西亞知名音樂藝術家黃楚原駐地3週，利用腳踏車走訪街道巷弄和在地居民，採集與感受高雄特有的聲音、日常風景和歷史根基，進行創作，11月16日（六）、17日（日）將在衛武營表演廳帶來作品《厷口印跡》，透過最在地的音樂和視覺，並以鋼琴、腳踏車、特雷明琴的演奏進行跨界演出，呈現讓人意想不到的高雄況味。

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▲《厷口印跡》透過最在地的音樂和視覺，並以鋼琴、腳踏車、特雷明琴的演奏進行跨界演出。

黃楚原長年在世界各地接受多種文化薰陶，從2011年開始以腳踏車遊走世界，採集在地聲響與沿途風景，結合歷史根基配合在地文化作為創作元素和靈感，重組劇場元素後，創作出當代作品。

他曾在2017年赴韓國駐村創作《尋找潘索裡》，2018年為當年歐洲文化之都、馬爾他首都瓦勒他舉辦的Alto Fest，創作了《尋找馬爾他》。目前黃楚原作品發表及創作展演經驗足跡，遍佈四大洲逾35國，近日即將在衛武營帶來的《厷口印跡》為「尋找系列」的最新創作。

▲黃楚原2011年開始以腳踏車遊走世界，採集在地聲響與沿途風景，結合歷史根基配合在地文化作為創作元素和靈感，重組劇場元素後，創作出當代作品。

黃楚原2018年曾在彰化鹿港駐村創作《無形存在》，探討媽祖的典故與在地婦女堅毅的精神，以及對當地社會發展的貢獻。而今年選擇在高雄進行創作，為與《無形存在》做呼應，選擇以在地「男性」對社會發展的推動進行探討，藉由親自訪談高雄在地各行各業的男性，聽取他們對這個城市與自身角色的觀點，同時收集他們工作與日常周遭環境的聲音，配合創作的靈感即刻剪輯。

▲作品將呈現讓人意想不到的高雄況味。

黃楚原實地走訪調查高雄許多角落蒐集素材，包括沿途拍攝的風景，以及在高雄各地採集的物品，亦將共同作為他創作的靈感，並以藝術家特有的手法，實現一場以音樂、影像和器具結合的跨界演出《厷口印跡》，要讓觀眾透過劇場，體驗一個前所未有、劃時代的高雄景象。節目與購票資訊可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。