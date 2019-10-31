影／這場演出可以吃東西、拍照聊天！衛武營《迷走旅行團》結合戲劇+戶外解謎

▲衛武營《迷走旅行團》帶領觀眾進入台灣首座大型藝術壁畫社區「迷迷村」，展開神秘旅程。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

不用坐進戲院，也能欣賞演出！衛武營國家藝術文化中心「高雄雄厲害」推出全新創作系列之一《迷走旅行團》，11月9日至10日帶領觀眾走到戶外實境解謎，結合智慧型手機程式，顛覆人們對於看表演的既定想像，這場演出不但可以吃東西、拍照、聊天，還能剪頭髮，讓參與者有「是觀眾同時也是演員」的全新體驗。

《迷走旅行團》宣傳片（影／衛武營提供）：

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衛武營延伸出「高雄雄厲害」系列節目，帶動所在城市藝術產業發展，邀請不同演出團隊，挖掘各式各樣屬於高雄的故事，用創新多元的藝術展演媒材、方式，吸引不同族群的民眾參與。

而11月9日、10日首先登場的是《迷走旅行團》，由劇場編導設計鬼才吳維緯以「衛武營彩繪藝術村」為舞台創作，結合AI導覽、解謎、奇幻故事、社區發展等元素，帶領觀眾用全新方式進入台灣首座大型藝術壁畫社區——衛武營迷迷村，展開一段神祕的旅程。

▲衛武營《迷走旅行團》結合戲劇+戶外解謎。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

故事從一名消失的團員開始，參加演出的觀眾將透過專屬開發的線上導覽程式、耳機與提示筆記本，跟著隱密線索，例如過期的新聞報導、凌亂的數字、神秘壁畫、小吃攤、店家等，在旅程中深入社區角落，而「迷迷村」的奇幻彩繪場景將讓解題過程充滿驚喜。

在這場演出中，不但可以吃東西、拍照、也可以聊天，甚至可以剪頭髮。看似輕鬆的旅程中，隱藏著無數秘密，隊友必須彼此合作進行腦力激盪，解開一道道關卡，最終才能獲得破關的獎賞。

整套劇場的設計，除了充滿創意的故事劇本之外，還邀請明星卡司擔任解說故事的聲音演員，包括在電視劇《我們與惡的距離》飾演加害者母親，狂飆演技賺人熱淚的謝瓊煖、華納唱片簽約合作的歌曲創作者林依孝、劇場才子韋以丞、金鐘獎最佳編劇吳世偉、劇場影視三棲的偶像演員高英軒，還有集策展、編導、演員於一身的杜思慧等。黃金陣容的聲音演員群，用戲劇張力十足的聲線，引領觀眾一起走入迷走旅行團的故事。

▲黃金卡司聲音演員(由左至右)：吳世偉、卓士堯、吳維瑋、謝瓊煖、韋以丞。（圖／衛武營提供）



而導覽系統中的音樂設計也值得一聽，由榮獲多項專輯、電視、電影配樂大獎的卓士堯製作，隨著音樂讓觀眾快速進入故事情境，沉浸在這趟迷人的時空旅行中。《迷走旅行團》演出時間11月9日(六)、11月10日(日)，每日9個場次，更多節目與購票資訊可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

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