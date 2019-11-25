▲ 全國運動會榮獲178面獎牌，侯友宜：下次盼勇奪總統獎。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

108年全國運動會24日於桃園市圓滿落幕，新北市代表隊歷經6天競賽，奪得59金58銀61銅，共178面獎牌，名列全國第二，並榮獲大會績優單位獎副總統獎，成績斐然。市長侯友宜22日在頒獎暨慰勞餐會中，肯定代表隊選手及職員的努力，並期勉下次在新北市主辦的全運會再接再厲，創造更好佳績，留下總統獎。

侯市長表示，感謝選手代表新北市參加台灣最高等級的全國運動會，這次總獎金共頒發8200萬元給獲獎的選手們，希望每個人都能持續努力、再創佳績，市府是運動員最好的後盾，照顧選手無後顧之憂，讓大家全力準備110年新北市主辦的全國運動會。

▲ 侯友宜：下次新北主辦盼勇奪總統獎。

此外，侯友宜指出，為肯定選手的努力，在奪牌獎金之外，市府今年特別新增訓練補助金機制，採逐月發放方式，為期2年，以行動支持運動選手。

體育處表示，新北市代表隊各項賽事表現亮眼，尤其以射擊項目最為傑出，今年共獲6金7銀3銅，在全國各縣市中排名第一。選手郭冠廷獲男子組射擊25公尺快射手槍個人賽、男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽及混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽3面金牌，男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽銅牌；女子組羅芊雅也在射擊定向飛靶個人賽連霸成功。

體育處進一步指出，奪得佳績的新北市選手們，可依據「新北市政府發給績優運動選手訓練補助金實施要點」申請訓練補助金，今年市府提高額度，讓選手持續保持訓練，提升自己的專項運動競技實力，期望下屆新北市承辦2021年全國運動會時，為新北再創佳績。

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