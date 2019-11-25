　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國運動會榮獲178面獎牌　侯友宜：下次盼勇奪總統獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 全國運動會榮獲178面獎牌 侯友宜：下次盼勇奪總統獎。（圖／新北市政府提供）

▲ 全國運動會榮獲178面獎牌，侯友宜：下次盼勇奪總統獎。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

108年全國運動會24日於桃園市圓滿落幕，新北市代表隊歷經6天競賽，奪得59金58銀61銅，共178面獎牌，名列全國第二，並榮獲大會績優單位獎副總統獎，成績斐然。市長侯友宜22日在頒獎暨慰勞餐會中，肯定代表隊選手及職員的努力，並期勉下次在新北市主辦的全運會再接再厲，創造更好佳績，留下總統獎。

侯市長表示，感謝選手代表新北市參加台灣最高等級的全國運動會，這次總獎金共頒發8200萬元給獲獎的選手們，希望每個人都能持續努力、再創佳績，市府是運動員最好的後盾，照顧選手無後顧之憂，讓大家全力準備110年新北市主辦的全國運動會。

▲ 全國運動會榮獲178面獎牌 侯友宜：下次盼勇奪總統獎。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜：下次新北主辦盼勇奪總統獎。

此外，侯友宜指出，為肯定選手的努力，在奪牌獎金之外，市府今年特別新增訓練補助金機制，採逐月發放方式，為期2年，以行動支持運動選手。

體育處表示，新北市代表隊各項賽事表現亮眼，尤其以射擊項目最為傑出，今年共獲6金7銀3銅，在全國各縣市中排名第一。選手郭冠廷獲男子組射擊25公尺快射手槍個人賽、男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽及混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽3面金牌，男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽銅牌；女子組羅芊雅也在射擊定向飛靶個人賽連霸成功。

體育處進一步指出，奪得佳績的新北市選手們，可依據「新北市政府發給績優運動選手訓練補助金實施要點」申請訓練補助金，今年市府提高額度，讓選手持續保持訓練，提升自己的專項運動競技實力，期望下屆新北市承辦2021年全國運動會時，為新北再創佳績。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 全國運動會榮獲178面獎牌 侯友宜：下次盼勇奪總統獎。（圖／新北市政府提供）

ET快訊
沒特價卻搶到缺貨！好市多「5元神物」黑購節重出江湖
獨／望族少爺再1個月退伍！女友目睹死亡航線…「開心試駕」變驚
快訊／國道1號客運火燒車！　23名乘客緊急逃出
統一發票9-10月中獎號碼出爐！快來對獎發大財
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉縣警新購入巡邏車、偵防車　提升打擊犯罪機動性與執勤效能

男童跟祖母逛花彩節走失　暖警一路「開道」護騎返家

國中小英語讀者劇場比賽　台東縣政府積極營造學習環境

桃園客運國道起火超驚悚　司機+乘客23人驚險逃出

屏東男罹癌無法工作　孩子學雜費、媽媽安養費成問題…東港警伸援手

新北創力坊歡慶五周年嘉年華　InnoHi5在新北High翻新創

支持台灣兄弟相挺　王正坤北上支持賴清德競選副總統

全國運動會榮獲178面獎牌　侯友宜：下次盼勇奪總統獎

黃敏惠帶頭拚觀光　錄製MV唱出嘉義美食美景

台灣高麗菜外銷突破！　進軍越南「2倍價」仍搶手

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

嘉縣警新購入巡邏車、偵防車　提升打擊犯罪機動性與執勤效能

男童跟祖母逛花彩節走失　暖警一路「開道」護騎返家

國中小英語讀者劇場比賽　台東縣政府積極營造學習環境

桃園客運國道起火超驚悚　司機+乘客23人驚險逃出

屏東男罹癌無法工作　孩子學雜費、媽媽安養費成問題…東港警伸援手

新北創力坊歡慶五周年嘉年華　InnoHi5在新北High翻新創

支持台灣兄弟相挺　王正坤北上支持賴清德競選副總統

全國運動會榮獲178面獎牌　侯友宜：下次盼勇奪總統獎

黃敏惠帶頭拚觀光　錄製MV唱出嘉義美食美景

台灣高麗菜外銷突破！　進軍越南「2倍價」仍搶手

諷太空人偷暗號　美發行「太鼓達人」搖頭娃娃

台灣突破僵局制狂攻10分　逆轉日本進8強

跨年都唱《練舞功》真會膩？　謝金燕被酸：已退燒…「曝12/31計劃」罕見反擊了

川普「護美國」加強審核程序　中國公民獲准美簽降45％

「不穿內褲」治療失眠？　日本睡眠專家教戰

曾是香港最大民建聯變成少數黨　主席道歉：團隊不會解散

華聞快遞／貴州省「3個15萬元」政策持續幫助民營經濟發展

女友與前任勾勾纏！男PO她流「白稠汁液」照：喜歡這感覺～被告瞎扯：有打馬

鐵路立體化經費暴增6倍！學者憂取消自償率門檻恐使「台鐵虧損更大」

嘉縣警新購入巡邏車、偵防車　提升打擊犯罪機動性與執勤效能

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

蔡英文：支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

桃園社造能量提升　找回社區的力量

南華大學校慶運動會活力呈現

與新住民談教育　李佳芬：語言政策決定國家方向

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

無人機群飛競賽故宮南院星光燦爛

國際扶輪3502地區　發揮連結力量做公益

內蒙陸配回娘家　包鋼18小歌聲迎接

老婦倒臥血泊中　暖警及時救回一命

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

韓國瑜、傅大偉爭取嘉市鐵路高架化中央補助

遇警盤查被逮 通緝男喝酒壓驚

蔡淑惠：拒絕「搞軌」錢坑

更多熱門

相關新聞

新北中鶯市民活動中心全新啟用

新北中鶯市民活動中心全新啟用

新北市鶯歌中鶯市民活動中心25日舉辦啟用典禮，市府將鶯歌公有市場3樓空間妥善利用，總面積225坪，是目前鶯歌區單層樓地板面積最大的活動中心。市長侯友宜主持啟用典禮時表示，此活動中心未來將作為銀髮俱樂部或長輩共餐使用，提供市民朋友安全完善的聯誼好所在。

揪團清除「蔓澤蘭」外來種入侵

揪團清除「蔓澤蘭」外來種入侵

新北感謝家長會長奉獻付出

新北感謝家長會長奉獻付出

新北勞動權益納3原住民語翻譯

新北勞動權益納3原住民語翻譯

遭父「大力搖晃+拍打」！2月大女嬰死亡

遭父「大力搖晃+拍打」！2月大女嬰死亡

關鍵字：

新北全國運動會選手

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

香港區選　泛民派順利獲過半席位

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面