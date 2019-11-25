▲ 新北中鶯市民活動中心全新啟用，設施安全完善聯誼好所在。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌中鶯市民活動中心25日舉辦啟用典禮，市府將鶯歌公有市場3樓空間妥善利用，總面積225坪，是目前鶯歌區單層樓地板面積最大的活動中心。市長侯友宜主持啟用典禮時表示，此活動中心未來將作為銀髮俱樂部或長輩共餐使用，提供市民朋友安全完善的聯誼好所在。

侯友宜指出，中鶯市民活動中心位於鶯歌公有市場3樓，因年久失修、荒廢多時，市府於2017年即辦理活動中心天花板、防水工程等管線工程更新，並翻新空間及配置完善設施，重新活化環境。

▲ 中鶯市民活動中心是目前鶯歌區單層樓地板面積最大的活動中心。

民政局表示，中鶯市民活動中心總面積225坪，內部採挑高設計寬敞、無壓迫感，並增設大型電子看板、影音設備、集會研習空間及配置無障礙廁所，讓長輩或身心障礙者進出活動中心更方便。

為加強社區聯誼，中鶯市民活動中心活動聯誼設施完善，可辦理老人共餐，提供銀髮俱樂部與社區關懷據點使用，嘉惠中鶯、東鶯、西鶯、南鶯、北鶯及建國里等約2萬3000名市民朋友，成為社區居民課程研習和休閒育樂的優質集會空間，全方位照顧市民朋友。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」