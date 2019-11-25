鐵道迷注意！台鐵12/12首賣退役座椅　1500元就可抱回單人椅

▲台鐵首度販售列車上的退役座椅。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

鐵道迷看過來！交通部台鐵局首次銷售列車上退役的乘客座椅，提供民眾蒐藏大件鐵路文物，銷售活動將在12月12日上午9點，於高雄機廠廠區舉辦，商品包括自強號雙人座椅2000元、觀光列車雙人座椅2500元、觀光列車單人座椅1500元，全部共限量250組。台鐵表示，今（25）日起至27日，將於高雄機場展示本次銷售品，預計28日開放45名民眾線上報名入場。

台鐵局指出，本次銷售的座椅是由車廂無階化改造案及環島觀光列車更新案，從推拉式自強號列車與環島觀光列車上拆卸，每張座椅均承載過不同旅人的故事與記憶。

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本次銷售座椅包括推拉式自強號雙人坐臥兩用椅（紅、藍）各50組，每組售價2000元、觀光列車雙人坐臥兩用椅100組，每組售價2500元、觀光列車單人坐臥兩用椅100組，每組售價1500元。

▲▼台鐵退役座椅，其中單人座椅只要1500元。（圖／台鐵提供）





台鐵局表示，這些產品將於今日起至27日，每天上午9點到12點、下午1點到3點，於高雄機廠文康中心陳列展示品，供民眾參觀。而銷售場報名方式，則是於28日上午9點半起，開放民眾線上報名，限額45名，網址將同步公告於台鐵夢工場粉絲專頁。

台鐵局指出，順利報名的前45名民眾，每人每次進場最多選購15組座椅，12月12日上午9點到12點開放1號到20號入場，下午1點到3點開放21號到45號入場。當日將視座椅販售狀況，於下午3點開放現場排隊或加購。

台鐵局提醒，選購者當日需自行將座椅載運離場，區內備有停車空間及堆高機設備協助搬運，現場另外提供貨運服務，選購人可逕洽貨運公司。而退役座椅均為原裝、舊品，未經加工、清潔，確認座椅現況及簽認取貨後，即不受理退貨及換貨要求，亦無法提供零件供應或維修等保固及售後服務，活動現場提供座椅清潔付費服務。

台鐵局表示，相關銷售資訊將於臺鐵夢工場官方粉絲專頁公告與更新，活動洽詢專線為07-7712577分機59（鐘先生）、07-2851751（謝小姐）、02-23116435（黃小姐/施小姐），民眾可於周一至周五上班時間9點到12點、13點30分到17點來電。