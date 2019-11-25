台鐵釀禍還狀況外！發文檢討被害人　今再辯是「例行平交道安全宣導」

▲22日一名小客車駕駛看到平交道柵欄升起警示聲停止，開車過平交道就遭火車撞上。（圖／當事人提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵22日發生平交道事故，台鐵局調閱當日監視錄影並至實地檢查後，初判事故原因為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機的電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常，台鐵局表示，已立刻更換該處電纜。此外，事發當時台鐵官方臉書發文「不要搶時間，生命更重要，一人的疏失，眾人亦受害」挨轟，台鐵則解釋是例行公事，並非顛倒是非。

台鐵一列自強號在22日晚間9點35分於台中新烏日站與成功站間，撞上一輛小客車造成事故，台鐵局最初並未察覺是設備有異，還在官方臉書公告行車事故資訊，寫下「不要搶時間，生命更重要，一人的疏失，眾人亦受害」。

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▲女駕駛闖平交道被火車撞，朋友事後公開行車影片怒「台鐵害死人」。（圖／翻攝fun台鐵）

然而遭撞駕駛友人事後爆料，當時是平交道故障，才導致駕駛遭火車撞。對此台鐵局今日再解釋，當時官方臉書的貼文，是為告知旅客事故發生，以利提早因應行程安排，是例行性平交道安全宣導，並非放假消息顛倒是非，造成當事人精神受傷，對此深致歉意，並將檢討改善未來訊息發布作業。

台鐵局表示，23日已先致電當事人道歉，並取得當事人同意，由電務處率員至醫院慰問，後續相關醫療及損失費用，並將由台鐵局全部負責處理。另本事故相關列車及平交道監視影像，台鐵局已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。

台鐵局表示，目前已全面針對臺鐵沿線421個平交道系統電纜展開清查功能是否正常，以確保行車安全。另當天旅客因列車延誤，可依「退、換票及改乘作業規定」辦理退、換票作業，並針對造成旅客行程延誤，表示歉意。