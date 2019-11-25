鐵路立體化經費暴增6倍！學者憂取消自償率門檻恐使「台鐵虧損更大」

▲交通部擬取消鐵路立體化要點中的自償率門檻。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部檢討鐵路立體化審查作業要點，交通部長林佳龍表示，馬政府時期加入自償率條件，成為地方政府枷鎖，難以推行鐵路政策，因此為實現交通平權，擬取消自償率審查門檻。然而專家指出，鐵路立體化興建經費最多增加6倍，對台鐵而言，營運成本更高、虧損更多，且交通部忽略專業意見、忽略民意，與「接地氣」初衷是背道而馳。

交通部兩周前通過桃園鐵路地下化綜合規劃，審查委員、淡江大學運輸運輸管理學系教授張勝雄不滿審查程序不當，當場決定請辭。交通部長林佳龍上周重話狠批，國家政策的推動與否不應由少數委員掌控，引發學界砲轟「不溝通對話」。張勝雄昨日發起「籲請尊重專業建立重大交通建設的公開審議機制」連署，現已獲700餘位學者參與。

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針對該份連署中提出「是否贊成交通部取消縣市提案自償率門檻的規定？」鐵道暨國土規劃學會表示，並無特別支持與否，但是現行軌道興建案，中央、地方分權不夠清楚，學會指出，中央確實應負責興建全台鐵路網，如平面鐵道、雙軌化等，但若地方要為都市發展升級立體化，經費就應由地方負擔。

▲台鐵車站人潮。（圖／記者崔至雲攝）

學會指出，鐵道從平面立體化後，無論是高架化、地下化，對於台鐵而言，營運成本都會更高，對於地方而言，則有利於都市發展，因此理應由地方負擔經費，而非中央概括承受。

學會以日本為例，日本各式交通建設都會先調查當地民眾需求，小至偏鄉反應式服務，如公車、巴士等，大至興建中央新幹線，都會有標準統計模式，針對民眾上下班/學時間、收入基礎、交通偏好模式等進行調查。

▲台鐵車站。（圖／記者賴文萱攝）



反觀我國交通部，不僅不尊重專業，不與專家、學者對話，也沒有針對地方民意徹底了解，如地方民眾收入基礎，一個市府可能委外做出多種結果，根本沒有可信度，交通部在沒有專家支持，也沒有地方民意基礎的狀況下，推行幾百億的工程並不合理，此作法也與蔡政府訴求的「接地氣」背道而馳。

台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，平面、高架、地下化軌道的經費比例是1：3：6，但整體而言真的需要這麼多車站立體化嗎？雖然技術上能減少事故，但其實整體運量不會增加，只有營運成本增加，對原本就虧損連連的台鐵而言，又是一大重擔。