▲ Facebook數位公民行動教室，擴大宣傳提升全民數位素養。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

Facebook為擴大宣導數位素養，繼2019年9月在台推出「數位公民（We Think Digital）」培育計畫後，24日在新北市板橋站前廣場舉辦互動體驗，首度將大型卡車改造為「數位公民行動教室」，透過趣味遊戲傳達數位素養。市長侯友宜也親自體驗互動遊戲，並表示「杜絕網路霸凌要從小教育」，尊重與理解對方是現代數位公民應具備的基本素養。

▲ 新北首度將大型卡車改造為「數位公民行動教室」，透過趣味遊戲傳達數位素養。

侯友宜認為「最嚴重的霸凌是網路霸凌」，因為在網路上看不到對方的表情及口氣，更應該付出更多同理心去看待對方、理解對方。為杜絕網路霸凌，他指示教育局把「避免網路霸凌」作為推動教育的方向， 希望培養每個學生都成為良好數位公民，懂得善用數位工具、辨別網路資訊並建立正確意識。

Facebook「數位公民行動教室」以數位公民三部曲規劃互動遊戲，主題包含了保護數位身分與足跡、打造良好網路互動與培養數位思辨能力，讓民眾能輕鬆學習數位素養的知識，完成闖關學習，即可獲得Facebook限定精美禮物，現場也設置拍照打卡區，鼓勵民眾踴躍參加。

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