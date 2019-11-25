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新北守護原住民勞動權益　勞資爭議調解納3原住民語翻譯

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▲ 新北守護原住民勞動權益 勞資爭議調解納3原住民語翻譯。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北守護原住民勞動權益，勞資爭議調解納3原住民語翻譯。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

語言不通免驚！為減少原住民進行勞資爭議調解時，因語言差異造成溝通問題，甚至造成勞動權益受損，新北勞工局即日起與原住民族行政局合作，由原住民語言推廣人員提供3種原住民語言翻譯服務，陪同有需求的原住民勞工參與調解。

原民局表示，依原住民族語言發展法第5條規定，直轄市、縣（市）政府、原住民族地區及原住民人口1500人以上之非原住民族地區之鄉（鎮、市、區）公所，應置專職原住民族語言推廣人員。目前新北市政府及7個區公所（土城、三重、蘆洲、樹林、新莊、汐止及烏來區），設有阿美族、排灣族及泰雅族語言推廣人員提供服務。

勞工局長陳瑞嘉表示，語言溝通問題是影響調解結果的重要因素，除了手語翻譯服務，勞工局今年更主動提供新住民6國(英、越、菲、泰、緬及印尼)語言通譯服務。此次與原民局合作，提供原漢語的翻譯協助，可避免勞工於調解過程中因語言溝通問題致處於弱勢，造成勞動權益受損，進而有效整合及運用行政資源，達到便民再升級，調解服務再進化。

勞工局提醒，勞工朋友一旦遭遇勞資爭議，可立即透過「新北勞動雲－勞資調解便利通」線上申請調解，除免負擔任何費用、迅速解決爭議，並在勞雇間尋求雙方可接受的方案，達到息訟止紛。

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