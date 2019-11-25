▲ 新北感謝家長會長奉獻付出，侯友宜：師生的信賴靠山。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市108學年度公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會，24日在新北市政府舉行，市長侯友宜擔任授證人，分別授予228位卸任會長感謝狀及228位新任會長、108位連任會長當選證書，並致贈每人一本「學Bar家長與校同行－新北市家長教育參與參考手冊」，更出題考家長「學Bar金頭腦」，讓現場氣氛超熱鬧！

侯友宜指出「學校家長會是扮演孩子邁向成功的推手」，他以自身為例，由於過去擔任刑警時忙於工作，「連孩子念幾年級了都搞不清楚」，所以他很感謝這群熱中教育的家長們，感性表示「家長的陪伴是孩子成長中的重要過程。」

侯友宜說，家長會的努力，及每位家長對教育的重視，是學校進步的重要角色，他藉此感恩授證活動，再次肯定家長會的犧牲奉獻，擔任師生的信賴靠山，有了大家的齊心協力，學生才有更優質的教育環境。

▲ 新北感謝許多會長和學校攜手守護孩子。

感謝許多會長和學校攜手守護孩子，像是中和區中和高中卸任會長許梅英，得知有高三同學病危住院，立即在親友間發起勸募，也主動發起捐助學校慈幼會，提供清寒學生午餐補助及急難家庭實質幫助；

板橋區海山國小新任會長溫凰岑，與幾位家長自願參加木章訓練，擔任童軍團服務教師，更推動弱勢兒童輔助計畫，對於家庭突遭變故或功能較弱的孩子，與輔導室老師共同家訪後，依照孩子需要，由家長會提供資源，進一步尋求合適的社會資源。

教育局表示，家長會是學校教育推動的協力者，市府非常重視家長的專業成長，特別編列印「新北市家長教育參與參考手冊」，也辦理多場家長教育研習，希望邀請更多重視教育的家長一起學習，共同參與，帶給孩子們更優質的教育環境。

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