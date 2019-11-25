台灣民意基金會／蔡英文、賴清德獲55.2%支持　韓國瑜、張善政26.3%

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對2020總統大選，台灣民意基金會25日公布最新民調，「蔡賴配」獲得55.2%支持，「韓張配」26.3%、「宋余配」7.6%支持。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡賴配將以秋風掃落葉之姿贏得大選。

民調以「如果明天投票，在三組候選人中，蔡英文與賴清德 、韓國瑜與張善政、宋楚瑜與余湘 ，您會投給哪一組候選人？」結果顯示：55.2%蔡賴配，26.3%韓張配，7.6%宋余配，4.3%尚未決定，3.3%不會去投票，3.3%不知道、其他、拒答。

游盈隆表示，蔡賴配領先第二名的韓張配29個百分點，選情呈現空前一面倒的狀況，這也是台灣自1996年第一次總統民選以來，主要總統候選人之間支持率差距最大的一次。

▼ 台灣民意基金會最新民調出爐。（圖／台灣民意基金會）



本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、 抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2019年11月18-19 兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意基金會。

▼韓國瑜與張善政。（圖／記者屠惠剛攝）



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