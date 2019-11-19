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五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

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五千人擠爆會場 她用實際成績獲得眾人肯定！（圖／競選總部）

▲五千人擠爆立委蘇巧慧樹林競選總部成立大會會場。（圖／資料照，以下同）

【企劃特輯】

立法委員蘇巧慧11月17日上午在新北市育林國小舉行《蔡英文蘇巧慧樹林聯合競選總部》成立大會，上午不到八點就有民眾入場等候，最後更湧進近5千位鄉親熱情相挺，包含民進黨新北市議員彭成龍、林銘仁、廖宜琨、鍾宏仁、羅文崇，無黨籍議員陳世榮、蘇泓欽、國發會主委陳美玲、立法委員陳賴素美、民進黨不分區立委候選人歐蜜．偉浪、立法院副院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁及行政院長蘇貞昌都到場力挺，讓為大家做事的好立委繼續留國會！

在活動現場，新北市中藥商公會也到場支持，推出「勇氣茶」，要為蘇巧慧跟所有支持者補氣有勇氣，蘇巧慧也擺設超受歡迎的《會做事大聲公》，只要大聲喊出對蘇巧慧的支持，就可以獲得設計精美的氣球，引發現場小朋友搶著排隊索取。

五千人擠爆會場 她用實際成績獲得眾人肯定！（圖／競選總部）

▲立法院副院長蔡其昌（左）、行政院副院長陳其邁（右）力挺蘇巧慧連任。

立法院副院長蔡其昌上台時先開玩笑的說，蘇巧慧可能忘記他也要選立委，星期六日的黃金時間還叫他來助選，不過蔡其昌說，一定要來相挺，因為蘇巧慧在立法院真的非常認真，這席優秀立委一定不能掉，他也提到，蔡英文總統與民進黨政府支持年輕人，不但讓年輕人的薪水增加，也讓年輕人的負擔減少，這才是真正的「發大財」。

行政院副院長陳其邁致詞時表示，他跟蔡其昌一起坐高鐵來，一個高雄上車、一個台中上車，都是來力挺會做事的蘇巧慧。陳其邁說到，他來之前特別詢問了蘇巧慧的對手是誰，聽完之後，明明是他以前在立院的同事，但卻沒印象到底做過什麼事情。陳其邁稱讚，蘇巧慧是三年當十年用，一屆做的成果超過十年。

五千人擠爆會場 她用實際成績獲得眾人肯定！（圖／競選總部）

▲行政院長蘇貞昌（中），肯定女兒蘇巧慧的專業與認真，成績斐然。

行政院長蘇貞昌也到場力挺，他表示，他是以行政院長及爸爸的身分，向鄉親報告，也向父老感謝，他提到，法律是門專業，一個字都不能錯，蘇巧慧從北一女、台大法律系畢業，獲得美國兩個法律學碩士，立院問政認真，不只早已做好準備，三年來的成績更是贏過人家三屆。並且，不只立法專業，同時也認真為地方爭取資源，三年來完成許多地方過去幾十年未能完成的事，蘇貞昌也細數蘇巧慧政績，包括爭取大安路國有地綠美化、開放樹林糧倉，更成功向賴清德前院長爭取到捷運樹林萬大線納入前瞻基礎建設預算。

五千人擠爆會場 她用實際成績獲得眾人肯定！（圖／競選總部）

▲立法委員蘇巧慧，獲得鄉親熱情歡迎。

蘇巧慧在支持者的簇擁下上台致詞，先是感謝到台上所有共同相挺的里長，這四年來與她一起打拚，「讓樹林真正動起來」，蘇巧慧也說到，她上任之後真的努力工作，國會有表現、地方有成績，成果絕對可供大家檢驗。蘇巧慧說，她上任後盡力解決許多過去未能解決的問題，她舉例，中藥商面臨到的問題過去二十年無法解決，但以前的立委沒有為大家發聲，她上任後積極協調，終於獲得改善，也是這樣，中藥商公會的成員們才會站出來支持她。

蘇巧慧也向鄉親報告她在地方的種種建設，包含樹林坡內里的自來水問題、各學校的軟硬體設施改善、捷運樹林萬大線納前瞻以及爭取新北人能喝翡翠水，蘇巧慧說，她是真正能夠發現問題、了解問題、並提出解決辦法的立委，期盼大家能夠讓「好的立委繼續留國會」！

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