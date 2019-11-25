任正非卸任子公司副董　要等到美國「批准」才從華為退休

▲華為創辦人任正非。（圖／翻攝華為心聲社區）

實習記者周依儒／綜合報導

華為創辦人任正非日前宣布卸任華為旗下的的北京華為數字技術公司副董事長，同時，原董事徐文偉、郭平也都一同退出，而原為董事長身兼法訂代表人的孫亞芳也一同卸下職務，由田興普接任。

根據陸媒報導，除了田興普接任法訂代表人和董事長以外，其餘董事的職位也由陳志東、常勝擔任。另外，孫亞芳被稱為「華為女皇」，不但屢屢為華為的銷售團隊締造高業績，在華為內部，她更被稱為「最懂任正非的人」。

據悉，今年10月歐洲電視台訪問任正非時，問到接班問題他表示，「華為的接班已經完成很多年，並非先在才在交班，且公司一直在運作，我只是掛在裡面的一個『傀儡』，所以也不需要操心這個問題。」

對於何時退休，任正非則表示會做到自己的思維方式出現障礙時就會退出，不然就是等到美國政府「批准」他可以退休的時候，因為先在公司還處於危機狀態，他還是得偶爾出來見見記者穩定軍心。

北京華為數位技術有限公司於2006年3月成立，註冊的資本額為3億人民幣（約14億新台幣），而公司經營的項目主要有研發通訊產品、銷售技術服務和貨物、代理、技術的進出口，且由華為投資控股有限公司全資持股。