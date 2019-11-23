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老人獨居宅6年增逾4成　專家建議善用「醫療3寶」讓退休沒煩惱

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老人,陪伴（圖／翻攝自pixabay）

▲獨居老人的比例越來越高，專家建議，善用醫療3寶及3險種做好醫療保障安全網。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

根據內政部2019年初統計資料指出，65歲以上老人獨自居住戶數逾53萬戶，6年來成長率逾4成，顯示獨居老人的比例越來越多。專家建議，在步入空巢期之前，在年輕收入穩、身體仍健康時，預先用保險規劃完善的醫療保障安全網，若有閒置資金，可預先進行退休準備安全網，因應將來的長壽風險，既不影響子女在外打拚事業，自己的空巢人生更安穩有保障。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，子女成年後因工作、婚姻離開原生家庭，空巢父母獨居的時間可能長達10至20年，不過家中僅有兩老，若發生意外、醫療、長期照護等狀況，需要更多資源協助，建議空巢期父母可預先以「醫療3寶」，包括實支實付、日額型住院醫療險及手術險，打底好基本醫療保障，再以防癌險、重大傷病險或失能扶助險，補強經濟損失預作長照規劃。

在「醫療3寶」中，實支實付醫療險主要支付健保不給付的自費範圍，包括升等病房差額、自費的醫療材料與藥物，提升醫療品質；住院日額醫療險與手術險則是補償住院及手術產生的損失，像是看護費、營養費，以及手術相關費用，減輕家庭經濟壓力。

防癌險及一次性給付的重大傷病險，則是針對空巢期父母年紀漸增，罹患重大疾病機會高，提供保險守護。癌症險主要針對罹癌後住院與門診相關治療花費進行填補，陪伴空巢父母度過療程的每一階段。若因罹患癌症或其他重大傷病，而申請重大傷病證明，重大傷病險則給付一次給付的重大傷病保險金，補償罹病初期可能面臨的薪資損失或其他龐大開銷。

不過，許多人擔心因病情較重進入長期照護狀態，可預先規劃失能扶助險，若被保險人因意外或疾病符合「失能等級表」1至6級失能程度，即可請領一次給付的失能保險金與分期給付的失能生活扶助保險金，建構個人長照保障。

此外，空巢期父母辛苦工作大半輩子，子女雖不在身邊，但更有時間與自由追求實現夢想，過著無憂的生活，建議可透過保險打造自己專屬的「退休終身俸」，滿足基本生活需求，進而實現年少時的個人夢想。

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