市場動盪中國擔憂　劉鶴再邀美貿易代表「盼感恩節前有個結果」！

▲劉鶴再提出希望感恩節前，完成第一階段協議。（圖／翻攝自央視）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰遲遲未有進展，市場充斥不確定性讓企業持保守態度。日前傳出中國貿易談判代表劉鶴提出，28日的感恩節前，美方可到北京進行新一輪的談判，雙方第一階段所提出的細節問題、包括香港示威問題，都可以一併列入討論，希望能夠達成新一波共識。

根據《華爾街日報》報導，劉鶴上周在電話中提到，希望邀請美方貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）到北京會面，據悉美方代表也表示願意，但希望中方對於智慧財產權的保護、技術轉移等議題可以有所承諾；中方官員則表示，希望可以在感恩節前夕有些進展，但具體日期還須確認。

▲劉鶴與川普日前會面。（圖／路透社）

現階段接近年底，市場開始擔憂今年底前無法達成貿易協定，過去《路透社》曾報導，貿易專家與白宮內部也認為，很有可能第一階段貿易協定無法敲定，可能要延到明年，尤其中國頻頻向美國施壓，川普也不客氣的對中國提出許多要求，雙方毫無進展。川普20日表示，中國貿易談判並不用心，也沒有達到應有的水準，「中國想達成協議，但現在問題不是我想不想」。

此外，香港局勢也成為中美貿易中的關鍵，19日美國聯邦參議院通過參院版的「香港人權與民主法案」與「保護香港法案」將交由川普簽署，但日前中國就已經警告，要求美國方面不要阻擋「國家主權、安全與發展利益」，否則也會予以反擊，暗示將可能影響到中美兩方磋商。