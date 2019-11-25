2019桃園社造博覽會　鄭文燦：注入地方創生找回社區力量

▲2019桃園社造博覽會以「天造地社、跨域共好」為主題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以「天造地社、跨域共好」為主題的2019桃園社造博覽會，24日在桃園展演中心1樓展場舉行頒獎活動，總計48組社區及個人、12區公所參與選拔，並頒發創意設計獎、評審推薦獎、年度大獎－精神總錦標，以及區公所年度大獎-金區獎共計7名，鼓勵社區營造的夥伴持續努力經營地方。

市長鄭文燦出席活動表示，桃園社造能量逐漸提升，在地景藝術節、花彩節、農村社區等的營造，都展現好的成果，將來市府希望社造能朝向結合地方創生、連結聯合國永續發展的目標、搭配城市故事館、市民充分參與，以各行政區為單位深入發展，讓城鄉的社區能各自發展出不同的特色。

▲鄭文燦由文化局長莊秀美陪同，於博覽會場和越配權益促進會的越配互動。（圖／市府提供）



鄭文燦說明，未來社造發展的願景有幾個方向，包括：第一，未來的發展要能結合地方產業，吸引青年返鄉，例如桃園龍潭三和社區不僅作為綠能的示範社區，也結合在地茶產業或小旅行，共同發展社區新風貌；其次，連結「聯合國永續發展目標」（SDGs）行動目標，將環境、社區和居民結合，讓社區公寓大樓也可以參與社區空間改造計畫。

第三，搭配城市故事館進行社造活動，例如：中壢壢景町故事館記錄公民意識的改變、壢小故事森林館記錄國民教育的歷史、中平路故事館記載著庶民生活風貌、77藝文町發展文創活動等，桃園景福派出所目前正在進行修復中，明（2020）年完工後，規劃作為桃園舊城的導覽館；第四，社造不僅是社區規劃師的工作，更重要的是居民積極參與，讓市民主動參與環境藝術、空間改造，發展說故事的能力，甚至成為導覽人員，才能延續社區的文化歷史；第五，為讓社區再次產生活力與魅力，市府今年推出「金區獎」，把社造的推動向下落實到「區」的行政層級，主動找回社區的力量。

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