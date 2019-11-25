現場照超震撼！1124慘敗一年後...蔡英文台中、嘉義造勢「場場爆滿」

▲蔡英文嘉義造勢會場被擠爆。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／嘉義報導

2020總統立委大選倒數48天，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。爭取連任的總統蔡英文力拚勝選，一天內就有8個競選總部成立，其中台中、嘉義兩大造勢現場全都「大爆滿」，現場照片曝光超震撼。民進黨主席卓榮泰在兩場致詞時都提到，歷經去年九合一敗選，民進黨不怕失敗，「我們又站起來了！」

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中登場。小英預計下午4點現身，不過，早在下午兩點多，會場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，空拍照超震撼。

蔡英文一現身活動現場就被支持者團團簇擁。她一上台就說，剛剛到會場，聽到大家熱情喊加油，「我一定會加油，2020我們一定要贏！」她說，今天是一個很難忘的日子，去年的這一天，民進黨在地方選舉中失敗，身為總統自己承擔了最大的責任，也要跟大家說聲抱歉，執政黨讓大家擔心了。

蔡英文表示，這一年來民進黨認真反省，「有沒有感覺蔡英文不一樣了？大家有沒有覺得我們的施政更有感了？因為各位的聲音，我們都聽進去了。」





▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

蔡英文特別提到最近狂被國民黨攻擊的台商回流7000億議題，「在野黨很多人批評台商回台投資是假的，我聽了很難過，選舉不必選成這樣，台商回台投資，受惠的不是國民黨和民進黨，受惠的是人民，唱衰台灣應該適可而止。」

蔡英文說，台商回台投資應該被肯定，光是台中就有35家台商回來，其中最大的就是國際腳踏車品牌捷安特，如果不信，其實問問台中市長就知道。另外，針對蔡政府最近宣布育兒津貼加倍，卻引來藍營的酸言酸語，蔡英文也反擊，「禿子、燕子也要照顧孩子。」

蔡英文說明最近宣布的育兒津貼加倍，從0到4歲擴大至0到6歲，而不只孩子要照顧，老人家也要照顧，所以推動長照2.0，蔡政府要在未來四年完成「全齡照顧」。蔡英文強調，「治國不能光靠口號，治國要拿出具體可行的做法，蔡英文政府不怕挑戰，絕對經得起檢驗，我相信台灣社會一定會疼惜做事的人，台灣社會一定會給做事的人機會。」

結束台中場造勢後，蔡英文晚間在嘉義和韓國瑜隔空拚場，現場支持者同樣是大爆滿。卓榮泰致詞時表示，去年敗選對民進黨來說是一個很大的挫折，不過，台灣人不怕失敗，民進黨不怕失敗，「我們又站起來了！」卓榮泰向支持者喊話，明年大選一定要支持蔡英文、民進黨，「國民黨贏台灣就是中國大陸的一部分，民進黨贏台灣就是世界的一部分！」

▼總統蔡英文台中造勢現場被支持者擠爆。（圖／記者陶本和攝）

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