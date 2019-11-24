韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　外媒：AGE有165年歷史、記者超大咖

▲國際知名調查記者Nick McKenzie。（圖／Nick McKenzie推特）



記者陶本和／台北報導

澳洲媒體報導指稱，一名大陸特務王力強投誠澳洲，並向澳洲政府提出大陸內部情報，指稱中共正在介入台灣選舉，國民黨總統參選人韓國瑜質疑該澳洲媒體，是當地排名80的網媒。不過，據國際外媒記者表示，AGE有165年歷史，撰寫報導的Nick McKenzie更是曾獲多個Walkley獎的知名調查記者。

韓國瑜針對澳洲媒體的報導提出質疑，認為它在澳洲當地排名80的網路媒體，在報導之後轉到台灣；他強調，該名王姓大陸特務應該立刻到台灣提供證據，國安單位也要立即立案調查，必要時到澳洲進行調查。

對於指稱The AGE是當地80名的網媒說法，在國際圈的外媒記者很不以為然，認為此說法並不了解國際英文報界。外媒指出，The AGE有長達165年歷史，包括麼雪梨先驅晨報等其他澳洲媒體都會引用重要報導。

在發行量方面，在8萬8000份至15萬份，外媒記者指出，該媒體在澳大利亞訪問量，是排名第7的新聞網站，每月吸引超過700萬訪問者。

至於報導該新聞的記者麥肯齊（Nick McKenzie），涉外人士指出，他是澳大利亞獲得多個Walkley獎的知名調查記者，替Fairfax Media工作，他的調查報導定期刊登在墨爾本的The Age報紙和《澳大利亞金融評論》上。

麥肯齊過去曾調查多項澳大利亞賄賂案，也揭露石油業的醜聞等，也處理過澳洲官員接受中資的弊案，報導內容具有相當程度的權威性。

▼澳洲知名媒體The AGE。（圖／AGE官網）



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