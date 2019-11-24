痛斥假共諜擾民心！　吳敦義：國民黨提名人都「愛國」、民進黨要查到底

▲吳敦義。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

澳媒爆出共諜案，國民黨總統候選人韓國瑜遭影射收大陸資金2000萬人民幣。對此，韓國瑜24日於臉書重申覺無收錢，黨主席吳敦義也痛斥「假共諜擾民心，執政黨該查到底。」

吳敦義表示，如果選舉有中共勢力的介入，包括我在內，相信全國百姓都無法接受。國安單位真的掌握了嗎？呼籲執政黨，要查就一追到底，查出真憑實據，該辦就辦，不要隨著媒體的烏龍爆料起舞，搞得人人風聲鶴唳。「共諜」本身從應該認真偵辦的秘密調查，變成選舉造勢的工具，這完全是偏離正軌了！

吳敦義強調，國民黨所提名的人選，經過公平公正公開的制度，絕對都是愛國、愛黨、愛護國家、尊重民眾。昨天媒體報導的共諜，今天卻被證實是詐騙犯，僅憑一面之辭汙衊本黨參選人，甚至連應有新聞自由的媒體都被調查，這不是民主法治社會的正常現象。

吳敦義質疑，難道只要是反對黨、只要不挺政府的媒體，只要有人說是共諜，就會被以共諜罪偵辦嗎？這樣台灣哪裡還有民主自由？守護民主，撥亂反正，國民黨就必須重返執政。

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