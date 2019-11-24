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吳敦義批民進黨撕裂台灣　曝心酸「我當黨主席沒有任何享受」

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▲▼吳敦義抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義近日因不分區名單爭議，飽受外界批評。國民黨慶前夕，吳敦義23日晚間，在臉書吐露心聲，「我只有沉重的責任感，而沒有任何的享受。」

吳敦義表示，自擔任主席三年來，有的只是沉重的負荷，早已無心來想個人。在這個時刻擔任主席，「我只有沉重的責任感，而沒有任何的享受。」一路以來，我不是沒有承受任何不白之冤，但扶著政黨前行，本就有太多無法訴說的，說了怕對誰不好，說了怕誰難受，說了好像常常也多了更多瑣碎紛亂要照料。

吳敦義指出，國民黨不僅捍衛台灣，守護中華民國，將台灣從戰爭過後百廢待舉的慘狀，建設成錢淹腳目的四小龍。馬政府執政時期，我們簽訂了對台灣經濟貢獻長遠的ECFA，經濟成長率曾高達10.63%，更維繫了男女老少互重齊心的中華民國社會。

吳敦義說，民進黨講話很新穎炫麗，講得天花亂墜，實際上卻撕裂了台灣，叛離了中華民國的正道，毀滅中華民國的穩定和諧。三年來，動用國家機器，促轉會、黨產會，無止盡的清算、追殺、鬥爭。

吳敦義認為，中華民國可以在「九二共識、一中各表」的基礎下，維繫兩岸和平穩定發展，這符合《中華民國憲法》，也符合台灣2300萬人民的福祉。在民進黨動用國家機器去無止盡的醜化或抹黑之際，繼續堅持這樣的共識似乎不太容易，但是為了人民好、為了國家好的堅持，即便再怎麼艱苦，我認為總是應該擇善固執。

吳敦義感嘆，只希冀黨的前途，或有許多愛黨人士、老百姓看了好像不能諒解的部分。那些，「在我身上投射的焦慮與責難，我只能默默承受…」此時，要如何不讓這個政黨再被追殺迫害，並延續中華民國的生存與發展；我的每一步，確實如履薄冰，能說的，只有我對黨的擔憂深刻，或許這個位置艱難之處，就是有太多，難以訴諸言詞。

吳敦義仍然堅信，只要我們團結一心，如孫總理「吾志所向，一往無前」的精神，我們必然勝利成功。

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