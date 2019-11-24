國安局掌握共諜案　已成立專案小組持續與國際友方查證

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者蔡文鈴／台北報導

澳媒報導，一名自稱為中國間諜的男子王力強（Wang William Liqiang，音譯），爆出接受大陸當局指示干預台灣選舉等相關滲透。對此，國安局24日回應，已經協請國際合作友方及統合國安單位持續掌握。

台灣2020大選進入倒數階段，國安局表示，已在選舉前組成專案小組，長期針對境外勢力介選及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。基於我國為民主法治國家，應秉持依法行政原則，對於違法之情資，即時彙送權責機關及檢調單位依法取證，並持續與國際合作友方查證。

國安局表示，由於此事涉及國際合作事務及偵查不公開原則，偵查單位對於所獲事證，不宜對外公布，惟在查證後，若確有相關不法情事，定將依法嚴辦。鑒於此案細節部分尚待進一步查證了解，籲請社會大眾在事件未明確前，不宜妄加揣測、造成社會紛擾。

相關新聞...

► 中國間諜自爆「干預台灣2020大選」 滲透媒體、廟宇拉下敵手

► 中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

► 共諜案逆轉 韓國瑜怒嗆「抹黑之後接著抹紅了」



►超越藍綠，就靠她了