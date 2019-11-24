25萬捐款證明曝光！　石虎事件3個月…江孟芝「271字道歉」：萬分內疚與自責

▲石虎事件3個月，江孟芝公布25萬捐款證明。（圖／翻攝自江孟芝臉書）



記者黃可昀／綜合報導

旅美設計師江孟芝今年8月被爆出購買圖庫，把花豹當成石虎印在觀光局集集彩繪列車上頭，一度引發外界熱議。江孟之24日凌晨在臉書發表271字的道歉，承認一位設計師就應該要具有原創能力，「因為我的重大錯誤讓大家的努力與心血付之一炬，對大家的傷害感到非常抱歉。」

江孟芝在貼文中提到，石虎事件爆發至今已3個月，這段時間裡她不斷地反省與自責，不但作品是從圖庫購買的，事後也沒注意到石虎像欠缺「眼窩內側有兩條延伸到額頭白線」的重要特徵，引來外界強烈抨擊，甚至質疑她，「這直接抄有點扯…原來設計師這麼好當。」

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▲集集列車上的彩繪圖，是由江孟芝從圖庫中購買。（圖／翻攝自江孟芝臉書）



江孟芝表示，「社會對於生態的關心、對於原創的重視，做了這麼多的努力」，卻因為她的不謹慎與疏失，造成如此大風波，且事發後第一時間也沒確實檢討問題所在，而是衝動地發表出4點聲明，「讓支持我的朋友陷入模稜兩可的辯論中」，對於她引起的爭議浪費許多社會資源，「任何的文字都沒辦法表達我的歉意，我真的萬分地內疚。」

文末，她也附上8月29日親自到「特有生物研究保育中心」捐出25萬設計費的證書，這筆費用後來使用在石虎救傷野放，以及集集列車上頭彩繪的改善。

網友紛紛在底下留言鼓勵，「捐錢是正確的！回歸源頭，原創是創作者最重要的素質涵養，期許你能痛定思痛，勿僥倖以為名氣可以蓋過內涵本身」、「是人都有可能犯錯，故意或不小心，可貴的是覺醒與改正，勇敢面對自己並往前走，加油」、「又看到妳站起來重新出發了，真好。」

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