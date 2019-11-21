一張圖看「龜速鳳凰」怎飛！海警發不發08：00關鍵　彭啟明曝對台影響

▲彭啟明說，目前颱風中心位於台灣東南方約460公里。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

鳳凰龜速，以每小時16轉8公里速度移動！中央氣象局預報員張承傳表示，目前確定今天（21日）上午暫時不會發鳳凰颱風的海上颱風警報，至於下午或傍晚會不會發，還要看上午8時的最新預報資料。天氣風險公司總經理彭啟明指出，鳳凰對台影響是東半部海面風浪可能較大，水氣有較多，東半部及東北部迎風面偶有陣雨發展。而根據各國的最新預報，都預測鳳凰將從東部外海北上。

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彭啟明在臉書說，鳳凰路徑預測由原來偏西，大幅修正為從台灣東方海面通過，目前颱風中心位於台灣東南方約460公里，預期逐漸往西北後轉北北西方向移動；這和之前的海鷗滯留在菲律賓呂宋島後逐漸消散的情境很不相同，主要是東北風的強度，海鷗剛好遇到這一波較乾燥的東北風，暖濕的水氣遇上東北風，東北風又頗為強勁也偏冷，還沒發生共伴效應就已經消散。

彭啟明表示，而這時間點東北風逐漸減弱，缺乏北方冷高壓的南下阻擋，讓颱風有往北走的空間；雖東北風逐步減弱，颱風也可能接近台灣東南方到東部海面，但環境上還是不利於颱風結構發展，預期在未來36到48小時內，會逐步減弱為熱帶性低氣壓。

▼氣象局不排除發海警。（圖／氣象局）

彭啟明指出，由於颱風過於接近台灣附近海面，可能接近海上警戒的範圍，這臨界點到底發或不發都有可能，但就影響程度而言，台灣東半部海面風浪可能較大，水氣有較多，東半部及東北部迎風面偶有陣雨發展，要稍微留意，尤其是周末時間；大致上颱風對台灣直接影響的機會較低，縱使發布警報，大家也不必過於驚恐，保持關注即可。

彭啟明說，今開始到周末溫度逐步緩回升，但由於颱風外圍雲系影響，雲量較多，高溫較升不上去，可能到26到28度，低溫在20到22度間；大致上除了東北部到東半部偶陣雨外，其他都是多雲到晴的回溫天。

氣象局觀測，鳳凰今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方540公里海面上，以每小時16轉8公里速度，向西北西轉北北西進行，中心附近最大風速每秒23公尺（即每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑100公里。

▲▼鳳凰颱風最新路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖。（圖／氣象局）

▼根據各國的最新預報，都預測鳳凰將從東部外海北上。（圖／點圖可放大／NCDR）

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今受到鳳凰外圍環流影響，北部、東半部有短暫陣雨，且越晚雨勢越明顯，其中東北部有局部大雨發生機率，中南部山區有局部短暫雨，平地部分則是多雲。

張承傳說，因鳳凰路徑往東修正，發布海警機率和20日相比再降低，已確定上午暫時不會發海警，至於下午或傍晚會不會發，得看上午8時的最新一報，看有沒有持續東偏或減弱的速度；且今晚將進入不利於它發展環境，強度將開始減弱，也可能還沒到警戒區就不是颱風了。

彭啟明指出，而下一波東北風預計在下周一接近，預期溫度又會下滑，大致上這波的降溫和這周一的降溫類似，北部可能接近17到20度，會持續幾天的東北風天氣。

▼各地區受暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

彭啟明說，怎麼11月下旬都還有颱風那麼密集生成，到底全球暖化有沒有關聯性，這問題在時間尺度上不大相同，很難直接說就是暖化造成的；就好像突然會感冒，是否身體長期變差，的確或許有關連，但感冒也可能是這周溫度上下變化，但無法立即驗證。

彭啟明表示，在統計上，一年四季1到12個月都有颱風生成，也曾有颱風罕見在12月侵襲台灣，這都不稀奇，只不過數量上較少，主要還是這時候多由大陸高壓所主導，暖濕的颱風遇到東北風要北上接近台灣時，多數會減弱消散，影響的機會明顯降低，大家不必太過恐慌；今年由於西太平洋的擾動發展還頗活躍，甚至不排除未來一到兩周內也都還有颱風再發展。

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