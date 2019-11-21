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鳳凰颱風路徑東修！下半天仍有可能發海警　下雨熱區落「4縣市」

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▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象局）

▲鳳凰颱風路徑東修，但氣象局仍不排除下午至傍晚有發海警可能。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

根據氣象局上午8時預報，鳳凰颱風路徑往東修正，若以目前路徑看來，海上警報機率降低，但因為鳳凰仍在在台灣附近轉彎，未來仍有可能往西偏移，氣象局指出，今（21）日下午至傍晚期間，仍有發海警可能。

至於在天氣影響方面，氣象預報員官欣平表示，依現在路徑，鳳凰對台灣影響減低，主要是今天入夜之後到明天白天，東半部、北部地區有雨，其中宜蘭、基隆北海岸跟大台北山區會有局部大雨。

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▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象局）

▲鳳凰颱風下半天仍會增強，但明天後就會快速減弱，主要降雨熱區落在宜蘭、基隆北海岸跟大台北山區。（圖／中央氣象局）

今天白天受到外圍環流影響，僅東半部雲量增多，北部大部分區域仍會有透光，中南部則沒有影響。鳳凰颱風預計下半天仍會增強，但強度維持輕颱等級，到了明天就會快速減弱。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲受颱風外圍環流影響，氣象局已針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報，有局部大雨發生機率（圖／中央氣象局）

周六日大環境仍受東北風影響，僅迎風面北部東半部降雨，但下雨狀況相較前幾天都會較為緩和。下一波天氣變化為周日入夜到下周一，又有一波東北季風增強，北部、東半部降雨屆時又會明顯起來。

溫度方面，周五六東北季風減弱，各地清晨低溫回升到20-21度，北部高溫周末也可回到26-27度，下一波冷空氣跟前一波程度差不多，各地低溫約18-19度、北部高溫約22度。

▲▼鳳凰颱風。（圖／天氣風險）

天氣風險分析，最新預報指出，受到高壓導引，鳳凰颱風將往西北，抵達台灣東南方海面後，轉向北行進，而且有持續向東調整的趨勢。由於台灣東方海面的環境相當不利於颱風發展，預估在48小時後將減弱為熱帶性低氣壓。

至於發颱風警報的機率，天氣風險表示，「在發與不發之間」，因為目前的預報路徑是壓在海上警報邊緣，要看接下來的預報修正和氣象局的主觀認定，感覺機會是偏低。如果颱風更早減弱為熱帶低壓，那也就沒有警報的問題了。

降雨部分，大台北、基隆、宜蘭受到颱風外圍環流影響，今天下午起都將轉為有雨的天氣，其中北宜蘭、基隆東北角、北海岸及山區是雨勢最大的地區，雨勢將持續到明天晚間，要留意相關災害發生。

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