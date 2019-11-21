鳳凰海警最快11：00發！北北基宜大雨特報越晚越明顯　暴風圈侵襲機率曝

▲氣象局觀測，鳳凰今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方540公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，今天（21日）受到輕度颱風鳳凰外圍環流影響，北部、東半部有短暫陣雨，且越晚雨勢越明顯，其中東北部有局部大雨發生機率；發布海上颱風警報機率和前一天相比再降低，但也不排除在上午11時發布，得看上午8時最新一報的資料。而根據最新預報資料，7級風暴風圈侵襲機率以蘭嶼的25%最高。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，颱風外圍環流影響，今基隆北海岸、大台北山區及宜蘭縣有局部大雨發生的機率。氣象局也持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今中南部山區有局部短暫雨，平地部分則是多雲；今晨氣溫仍偏低，台南以北、宜蘭約17、18度，桃園以北、宜蘭白天高溫約23、24度，其他地區約26到29度。

▲▼鳳凰颱風最新路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖。（圖／氣象局）

▼各地區受暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局觀測，鳳凰今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方540公里海面上，以每小時16轉8公里速度，向西北西轉北北西進行，中心附近最大風速每秒23公尺（即每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑100公里。

張承傳說，因鳳凰路徑往東修正，發布海警機率和20日相比再降低，但也不排除上午11時發布，不過，若上午8時的最新一報顯示路徑持續往東修，也許就不需要發；且今晚將進入不利於它發展環境，強度將開始減弱，也可能還沒到警戒區就不是颱風了。

▲▼今雨區預報圖，北東越晚雨越明顯。（圖／氣象局）

根據氣象局最新預報資料，未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，以蘭嶼25%最高，其次為綠島24%、花蓮18%、台東15%、宜蘭13%、基隆10%、台北8%，其他地區都低於8%。

張承傳表示，鳳凰颱風周五距離台灣最近，周五天氣和今類似，東北部也有局部大雨發生機率；周六、周日鳳凰或熱帶性低氣壓遠離，降雨趨緩，北部、東半部仍有局部短暫雨，但降雨比較少一些，北部高溫回升到26到28度。

張承傳提醒，下周一起鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部又將轉為濕涼的天氣，至於冷空氣強度和本周這波類似，低溫約18、19度，高溫下降到約23、24度。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼下周一又有一波變天降溫。（圖／氣象局）