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桃園藍議員爆6主管是「豬哥團隊」　鄭文燦：如果有一定嚴辦

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記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員黃婉如22日在議會市政總質詢時，爆料市府有至少6位主管曾對女性部屬涉及性騷擾，要求相關單位徹查處理，不要讓女性員工持續受到傷害；市長鄭文燦強調，沒有接獲相關檢舉，也沒有任何資訊，他並不知情，如果有人檢舉一定會主動查辦。

▲桃園市議員黃婉如22日在議會市政總質詢上，質詢市府團隊最近被冠上「豬哥團隊？」稱呼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員黃婉如22日在議會市政總質詢上，質詢市府團隊最近被冠上「豬哥團隊？」稱呼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議會22日的市政總質詢議程上，黃婉如質詢鄭文燦時指出，最近市府傳出多起性騷擾事件，被外界冠上「豬哥團隊」稱號，不但幾顆米壞了一鍋粥，對鄭市長形象也大打折扣，依照法令，受害女性需自行提出檢舉，但事涉主管問題，受害女性員工往往不敢聲張，這對女性非常不公平。

黃婉如進一步說明，有某位長官喝了酒回去辦公室，對女性部屬摸屁股，涉嫌性騷擾，但這名長官卻是以此方式表達對女性部屬鼓勵與關懷，她不以為然地說，長官對部屬表達關懷，頂多在公眾場合拍拍肩膀，難道一定要摸屁股這種方式嗎？她質疑，某單位主管就職時，為什麼在辦公室開了兩道門，原因就是與別人有搞不清楚的關係，所以才刻意設兩道門，此事在該單位人盡皆知，但鄭市長對這件事情，卻完全不知道，她勸鄭市長，要多關心市民。

黃婉如還說，據她了解，鄭市長任內，至少有6名主管，涉及類似性騷擾案，其中1名目前已離職，有1名現在進行式還在調查中，針對市府多次傳出性騷擾案，事後結果不要只是女性調離單位，男性卻還是屹立不搖，她要求社會局針對受害女性給予心理輔導，若指名道姓將傷害被害人，所以希望慎重處理。

鄭文燦表示，如果有人檢舉一定會主動查辦，但並沒有接獲檢舉，也沒有相關資訊，他並不知道相關內情；人事處長黃新雛則解釋，市府員工如遭性騷擾，各單位皆設有性騷擾防制委員會專責處理。

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