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桃園市9連霸國民黨女議員好悍！　腳踢又揮拳打警察判4個月

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▲桃園市議員黃婉如去年雙十國慶升旗典禮上涉嫌向員警揮拳、腳踢遭以妨害公務罪嫌送辦，地院20日審理後判處4個月有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員黃婉如（圖舞台中穿藍色背心者）去年雙十國慶升旗典禮上涉嫌向員警揮拳、腳踢遭以妨害公務罪嫌送辦，地院20日審理後判處4個月有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市已九連霸的國民黨籍市議員黃婉如，去年在市府前舉辦的雙十國慶升旗典禮上，有藻礁保育人士以「藻礁已死，何來國慶」衝上升旗台陳情抗議，警方人員驅離時，黃婉如站在中間涉嫌向員警揮拳、腳踢攻擊遭警方送辦，檢方依妨害公務罪嫌將黃提起公訴；桃園地院20日宣判，依妨害公務罪判處黃婉如有期徒刑4個月，得易科罰金。

檢警調查，市府去年在府前廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，市長鄭文燦率市府一級主管主持升旗典禮，突有約10餘名藻礁保育人士衝上台高舉布條高喊「藻礁已死，何來國慶」，它們以反對觀塘三接案興建案為訴求；因藻礁保育人士事前並未申請，警方趨前與抗議者僵持拉扯，當時黃婉如站在抗議人士前，阻止員警將他們請下台，過程中和警方有發生肢體衝突，並造成市警局刑大陳姓小隊長右手臂與右小腿挫傷等傷勢，桃園警分局事後依妨害公務罪嫌將黃婉如送辦。

檢方偵訊時，黃否認有攻擊陳姓小隊長之事實，辯稱只是擋在抗議者與警方前，而陳姓小隊長則指證黃婉如當時確實曾向他攻擊，警方也提供蒐證錄影畫面，清楚拍下黃婉如議員朝陳揮拳、腳踢等動作，檢方認為黃犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌提起公訴；桃院地院20日宣判，黃婉如依妨害公務罪判處有期徒刑4個月，依新台幣1千元折算一日，得易科罰金為12萬元。

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