桃園市議員服務處「槍擊」案真相出爐　誤會！養鴿者放鞭炮啦

▲桃園市議員劉茂群服務處10月1日下午疑似槍擊案，劉茂群當時質疑遭不明人士槍擊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員劉茂群服務處於10月間發生疑遭槍擊案，經檢警近2個月調查，檢方22日公布調查結果，經鑑識人員鑑定服務處紗窗破損並非火藥槍枝、空氣槍或手持彈弓射擊彈丸所致，現場拾獲黑色塑膠彈丸與紗窗破損無直接關聯，現場勘查可能射擊熱區亦無可疑之處，附近因有養鴿者訓練鴿子時有燃放鞭炮驅趕之可能，且劉茂群亦未提出刑事告訴，檢方依法應予簽結。

檢警調查，市議員劉茂群八德區服務處於今年10月1日下午5時53分發生疑遭槍擊案，當時曾有疑似爆炸聲後，服務處人員查看發現，服務處門口靠近把手處紗窗有一圓孔破損，另在附近地毯上發現1顆圓形黑色塑膠彈丸，懷疑服務處遭不明人士槍擊。

警方專案小組鑑識調查後，紗窗破損並非火藥槍枝所致，紗窗網圓孔破損處，距地約85公分，破損處寬約0.9公分並有擠壓痕跡，經現場以鉛銅試劑檢測，呈現陰性反應，堪信紗窗破損並非火藥槍枝所致，另外，經過鑑識紗窗網破損亦非空氣槍或手持彈弓射擊彈丸所致。

▲桃園市議員劉茂群服務處10月1日下午疑似槍擊案，警方鑑識人員現場勘驗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，現場拾獲黑色塑膠彈丸與紗窗破損無直接關聯，拾獲之彈丸，直徑約12.7mm、重約1.2公克，黑色塑膠材質圓形彈丸，經採集紗窗網疑似遭彈擊處微物跡證，經以鏡檢法、紅外線光譜分析法、掃瞄式電子顯微鏡/X射線能譜分析法、熱裂解氣相層析/質譜分析法鑑驗，進行成分比對，研判兩者採集之微物跡證，成分並不相似，因此可以論證黑色塑膠彈丸與服務處大門紗窗網之破損，應無直接關聯。

此外，檢警勘查現場射擊熱區未存有可疑射擊處，案發現場為ㄇ字型封閉型集合式透天社區，建物彼此緊鄰，中間無空隙進出，可進出該社區出入口處為桃德路427巷與439巷，經以雷射重建彈道比對，由服務處正面巷弄車道至服務處對外右側約45度方位，均為可能之射擊熱區，進行模擬現場彈道比對，自服務處正面由內往外方位，左側因建物結構影響，並無角度可觸遭毀損紗窗，且案發時服務處前方巷子並未發現可疑人車，應可排除自該區槍擊而造成紗窗網之破損，上述射擊熱區未存有可疑射擊處，服務處大門紗窗網破損，無法確認是否確為人為射擊造成。

員警曾調閱案發地點鄰近監視錄影畫面，查訪社區住戶，多數住戶均表示案發時並未發現可疑人車，也未聽到聽聞任何聲響，少數住戶有聽到聲響，但對聲音描述並不一致，員警查訪服務處周邊，距離服務處西南方約200公尺處，有訓練鴿者飼養鴿子，案發當日下午4時至6時曾以鳴放「夢幻大吐珠」鞭炮訓練鴿子，聲響係摻雜爆裂聲，與槍聲類似，部分聲響亦與重物敲擊聲相似，本件無法完全排除案發聲響係源自訓練鴿者鳴放鞭炮聲響之可能性。

檢方認為，本案經現場勘查與調閱監視器錄影畫面，查訪社區住戶與訊問相關證人，均查無犯罪嫌疑或應負刑責之人，市議員劉茂群亦未提出刑事告訴，本案依法應予簽結。

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