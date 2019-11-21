三星Galaxy S11傳添4種攝影模式　可拍攝夜間縮時及支援多鏡頭同步錄影

▲三星下一款旗艦手機Galaxy S11近期傳聞不斷。圖為三星Galaxy S11渲染圖。（圖／取自PhoneArena）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星下一款旗艦手機Galaxy S11近期傳聞不斷，繼日前遭爆出的新色、搭載1.08億畫素相機及可能發表日期後，近日又傳出該機款將能支援8K攝影及諸多與攝影有關的新功能，包括導演模式（Director's View）、夜間縮時（Night Hyperlapse）、垂直全景（Vertical Panoramas）及自訂濾鏡（Custom Filters）等。

知名手機開發者論壇XDA Developers近日透過深入查看三星原生相機App的APK，提前得知三星擬於Galaxy S11中推出的新功能，包括可以拍攝8K解析度的影片及許多全新的功能。以下是XDA Developers在報導中揭露的新功能：

導演模式（Director's View）

導演模式與蘋果日前在發表會上展示的FiLMic Pro攝影應用程式類似，支援多顆鏡頭同時拍攝，並可自由切換預覽畫面，做到「多機拍攝」的效果。

夜間縮時（Night Hyperlapse）

XDA Developers指出，除了名稱外，找不到更多關於此功能的資訊，而就字面意義上來解讀，該功能應該就是適用於低光源下的縮時錄影模式。不過說明中特別提及，該功能需在設備完全靜止不動下使用。

單拍照片（Single Take Photo）

根據XDA Developers的描述，在此功能下，使用者可在15秒內移動手機來記錄場景，手機會自動記錄動態及靜態的畫面。而根據程式碼透露，在啟動此模式時，相機App會自動跳出手機移動速度的提醒。

垂直全景（Vertical Panoramas）

一般在拍攝全景照片時，多為水平的，不過此模式則支援垂直拍攝全景照片。

自訂濾鏡（Custom Filters）

顧名思義，三星增加了供使用者自行調整相片設定值並設為「濾鏡效果」的功能。

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