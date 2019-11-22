DVD店深夜忘關大門　林口警充當店員找到粗心老闆

▲林口員警發現DVD店深夜大門敞開沒人顧。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

林口警方21日凌晨1點多接獲民眾報案，指稱一家DVD出租店夜半卻如同仍在營業，招牌燈光非常耀眼，員警趨前查看時發現不僅大門沒關，店內也沒半個人，擔心店內財物恐遭竊，員警嘗試許久終於找出老闆娘住在蘆洲，趕緊請當地派出所員警前往敲門通知，成功化解失竊危機。

警方接獲通報，某DVD出租店在深夜時段招牌燈光輝煌，員警乍聽之下覺得無異狀，為求謹慎文化派出所員警蘇永豪、翁百宏便驅車前往查看，果不其然店門招牌在深夜寂靜的街道上顯得特別耀眼，再往店裡觀看卻是漆黑一片，員警以手電筒照射四周並大聲呼喊卻無人回應。

員警為求謹慎，遂決定開啟店裡照明設備，發現架上擺滿不少強檔大片及經典影片、櫃台還有不少歸還的出租影片盒、牆上掛滿尚在販售的生活小物，所有陳列物品皆擺放整齊無遭擾亂跡象，唯一異狀就是店裡空無一人。

2位員警覺得納悶時，發現櫃台裡一隻舊型手機，決定透過手機裡的名冊聯絡店家親屬，但當時正值半夜，嘗試撥打數通電話皆無成效，員警靈機一動把老闆娘的手機號碼輸入自己的LINE通訊軟體搜尋加入好友，所幸搜尋到老闆娘的照片及中文姓名，再透過戶役政系統調出一連串相同姓名的名冊，慶幸的是老闆娘不是菜市場名字，經過詳細比對釐清照片及年紀相符者，最後發現老闆娘戶籍地登記在蘆洲區。

林口警方趕緊請當地派出所員警前往敲門通知，幸運的經老闆財產盤點零失竊，老闆亦非常感激員警保全店內財物，對於自己一時疏忽忘記關閉大門感到愧歉。

▼民眾發現DVD店深夜招牌燈光通明，懷疑有異常於是通報警方。（圖／記者陳豐德翻攝）



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