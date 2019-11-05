2法國小鮮肉單車環台　警鐵馬驛站邀入內…男大生秒懂啥叫人民保母

▲法國男大生環島經過下福派出所，所長邀請入內品茗送暖。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

台灣壯麗景色聞名世界，外國背包客來台為了想要一覽全台風景，單車環島成了他們的最佳選擇。新北市林口警局下福派出所長鄭弘基日前傍晚值班時，恰好遇到2名環島中的法國大學生前來補給，所長不僅提供高山茶讓他們品茗，更與他們交流了這次旅行所見所聞，讓2位「老外」充分體驗到台灣人民保母的溫暖。

這些年來環保意識抬頭，節能減碳概念隱然已成一門顯學，從追求速度到慢活的概念的形成，人們也逐漸放慢節奏，而自行車的微旅行，也悄然在台灣四處蓬勃發展，更是民眾追求健康與力行節約能源最佳方式。

林口警分局下福派出所所長鄭弘基於日前近傍晚值班時，發現2名男子在所外東張西望，行為鬼祟，秉著職業本能，隨即上前了解，一看才知道是2位外籍人士，所長看著2人牽著單車迎面而來，心想應該是單車微旅行的旅人，就用生澀的簡單英語會話稍事溝通。

這2位環島旅客是法國的大學生，因慕名台灣的明媚風光與熱情洋溢的人情味，以最貼地氣、最能深入觀察民俗風情的單車環島方式旅行；他們表示因夜色低垂，正想在民宿前找個地方休憩時，突然發現台61線濱海公路旁有「派出所補給站」的鐵馬驛站，在好奇心驅使下前來察看，才發現派出所內服務除了輪胎打氣與提供簡易維修工具外，也提供飲用水等。

所長盛情邀請入內，除了提供香氣撲鼻的台灣高山茶，讓老外品茗外，也準備了一些點心供食用。兩位大學生開心的聊著這次的環島之行，並表示騎著單車深度旅行在歐洲很常見，主要是能深入了解台灣各地的特殊人文風情，也因慢行更能駐足任何景點，做最深度的記錄，而這次的鐵馬驛站意外認識台灣的警察，感受人民保母的溫暖，更是此行最大的收穫。

離開前，所長本著為民服務的初衷，提供了飲料、餅乾等充飢的物品，也不斷提醒、叮嚀沿途騎車安全，更希望他們能將台灣最美的風情裝滿行囊。望著單車逐漸消失地平線，然西濱一隅的鐵馬驛站依然堅守在台61線旁，隨時為行經的旅人溫馨送暖。

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