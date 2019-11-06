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林口警10個月開5千張罰單苦勸　新北未讓行人、公車格違停已奪3命

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▲▼林口警針對公車格違停及未禮讓行人10個月內開出5千張罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口警針對公車格違停及未禮讓行人10個月內開出5千張罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市108年1至9月，統計機車因行駛斑馬線未禮讓行人就發生了56件事故，違規停車在公車停靠站則肇事82件，其中更發生了3起死亡車禍；林口警分局為減少死傷率，1日起加強在林口、泰山的市場及公園加強宣導，並加強執法，汽車未禮讓斑馬線行人穿越將處1200至3600元罰鍰。

道路交通事故中有關行人事故的肇因，最多屬汽機車轉彎時不禮讓行人，事故發生後駕駛常辯稱「轉彎時沒發現有人啊，一定是被A柱擋住了啦！」此時抱頭悔恨已來不及，嚴重時恐導致行人命喪輪下。

林口警方表示，其實這些錯誤是可以避免的，良好的駕駛習慣是轉彎時稍微前後挪移身體，並擺頭察看有無人車，簡單的幾的動作就能錯開視線死角，減少事故發生的機率、減少荷包的損失及良心的譴責。

林口警分局近日除了宣導外也加強執法，依據道路交通管理處罰條例第44 條：「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」今年1至10月未禮讓行人就開出293件違規，而公車停靠區違停及並排違停則分別開出2183、2612張罰單，呼籲用路人切勿以身試法。

▲▼林口警針對公車格違停及未禮讓行人10個月內開出5千張罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

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