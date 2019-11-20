登山迷途慘斷糧！台塑男「溪水+草根啃10天」續命　獲救後哭了：想吃肉燥飯

▲宋男失聯10天後終於獲救。（圖／《屏東小鎮資訊》）

記者吳奕靖、莊智勝／屏東報導

在台塑任職的宋姓員工（男，60歲）10日獨自一人驅車前往屏東戰備道，獨攀笠頂山，不料自此卻失去音訊；由於宋男起初計畫當天來回，因此身上僅攜帶1日糧水，家屬心急如焚只好報警求助。事隔10天後，宋男於20日奇蹟式自行下山，且意識清楚、未有明顯外傷；宋男表示，這10天靠著喝溪水、啃草根度過，很感謝還能活著走下山，說著說著眼眶一度泛紅，直呼自己得救後第一件事情是「想去吃肉燥飯！」

宋男表示，當時原本預計只有登山1天，上午出發、下午下山返家，因此身上只帶了1天份的糧食、飲用水，怎麼也料不到自己竟會在山區困了這麼久。宋男說，10日當天自己從登山口入山，但卻因找不到三角點而折返，不料竟會迷途、找不到下山的路，期間因山區收訊不佳、手機電池耗盡，因此無法與外界聯繫，莫可奈何下只好先在山中露宿過夜。

宋男回憶，糧食全吃完後，只得靠著喝溪水、啃食草根維生，一路沿著溪流一直往下走，盼著能夠找到下山的路，期間還曾遇到救難隊上山找他，當時宋男也曾揮舞帽子大聲呼救，奈何距離太過遙遠，救難隊員並沒有發現他。宋男在原地待了數日後，見未再有救難人員出現，因此只好再度啟程順溪而下，終於在20日清晨成功下山，並在春日鄉原住民協助下被送往消防分隊，幸運得救。

談及這次受困山中10天的驚險旅程，宋男眼眶屢屢泛出淚光，表示自己非常感謝為他奔波10天的救難人員，心中滿滿的謝意、歉意難以用言語表達；同時宋男也說，以後再也不敢獨自爬山，對於獲救後的第一件事，他則直呼「我想去吃肉燥飯！」

消防局指出，本次搜救任務歷時10天，於10日上午8時16分在七佳溪河床尋獲失聯的宋男，人員平安不須送醫；此次搜救任務除向空勤總隊申請直升機支援外，還會同中華民國山難搜救總隊南區協會、中區協會、當地獵人以及台塑員工支援，共計出動57車次、警消111人、役男2人、義消27人、民間搜救團體284人、直升機2架次、以及測溫空拍機。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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▼警義消會同救難協會、當地獵人入山搜索多日，10天後宋男「奇蹟式獲救」。（圖／記者莊智勝翻攝）