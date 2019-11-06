台南女消防員怕火只在消防車旁　消防局：召開考紀會依法查處

記者林悅／台南報導

打火弟兄在火場出生入死，搶救民眾生命財產安全月英雄形象深植人心，但台南卻有1名女消防員因「怕火」不入火場執行勤務，台南市消防局副局長楊宗林指出，本案督察人員已進行調查，將召開考紀會，根據火災調查報告內容與結果進行查處，也會給當事人申訴機會。

▲台南市1名李姓女消防員，被控以「怕火」為由，不入火場執行勤務，消防局將召開考紀委員會查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，10月25日台南市安南區發生一場火警命案，李姓女消防員所屬分隊係第1梯次到場的消防分隊，首梯消防分隊最重要的工作除滅火外，就是第一時間進入火場搜救可能的受困民眾，惟事後傳出李女涉以「怕火」為由拒入火場，而留在屋外的消防車旁，其他消防人員冒險進入火場，救出被燒燙傷的媳婦，送醫急救倖免於難，而1名行動不便的老翁卻因逃生不及命喪火窟。

40多歲的李姓女消防員，調到台南服務已經有20年之久，大多都被安排負責內勤工作，但似乎因工作關係及個人相關問題，常發生投訴情事，期間換過多個單位，後來轉調到外勤分隊。之前也發生李員與所屬分隊長因言詞衝突提告，最後檢察官以不起訴處分，分隊長還因此被調到其他分隊服務，避免與李女在同一分隊。對於李女為人處事情形，消防局人員都避談或不願多談。

台南市消防局副局長楊宗林表示，針對李員在火場相關問題，督察單位已進行調查，並會召開考紀委員會，根據當事人在考績委員會上之陳訴意見、單位主管的意見及火災調查報告進行處理，相關獎懲也會有30天的時間，讓當事人申訴。