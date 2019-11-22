第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇在中華醫大登場　產官學關懷探討議題

▲國內仍有超過萬人以上的小兒麻痺者需要社會各界給予全人關懷。（台南市小兒麻痺者關懷協會提供）

記者林悅／台南報導

在衛生單位積極推動小兒麻痺疫苗注射下，近30年來台灣幾乎未再發現小兒麻痺新增病例，惟醫療單位粗估，台灣仍有超過萬人以上，過去罹患小兒麻痺症者，深受身體障礙帶來的困擾，第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇11月23、24日將於中華醫事科技大學舉行。

由台南東區扶輪社、中華醫事科技大學及台南市仁愛醫院共同主辦的第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇，是台南市小兒麻痺者關懷協會於今年9月28日正式成立後舉辦的首場大型活動，也是全台首度產官學界聯手、集合跨領域的專家學者及小兒麻痺者，以全人關懷的角度，共同來探討與小兒麻痺者息息相關的各項議題。

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台南東區扶輪社社長許榮崇表示，「全球根除小兒麻痺」是國際扶輪的第1優先計畫，台南東區扶輪社將此目標延伸到關懷小兒麻痺者身上，有感於台灣現有的小兒麻痺患者多數已步入中老年階段，這些患者在中老年後產生的後症候群，需要我們投入更多的醫療照護與社會關懷。台南市小兒麻痺者關懷協會理事長陳俊榮對產官學各界攜手一起對小兒麻痺者投入關懷，以及中華醫大提供論壇場地表達由衷感謝，期盼此次論壇對小兒麻痺者全人關懷的理念和實踐有具體的貢獻。

第一屆小兒麻痺者全人關懷論壇將從23日下午2時開幕式後正式展開，討論主題包括以當事人觀點談提升小兒麻痺者整體生活品質的需求與期待、輔具選用原則、善用水療的原則、骨骼支架運用進展、社會支持與福利銜接以及社會政策與推動現況等等，期凝聚各界對小兒麻痺者全人關懷的共識、探討醫療照護與社會福利服務現況、使用者需求及未來展望。

參與論壇的產官學界都是長期投入小兒麻痺者關懷的學者專家，有成大醫院特聘專家醫師蔡景仁、台南仁愛醫院院長許重勝、台北醫學大學附設醫院復健科主任賴建宏、奇美醫學中心復健部部長王鈺霖、成大醫院復健部物理治療師何浩然、振興醫院復健醫學部顧問武而謨、台南市社會局身心障礙福利科科長許乃文、現代物理治療所院長陳文玲、天主教聖馬爾定醫院復健科主任郭世勳、中華醫大校長曾信超、台灣師範大學台灣史研究所教授范燕秋、台南大學特教系教授林淑玟等。論壇時間從11月23日下午2時到6時20分，24日上午9時到中午12時，地點在中華醫事科技大學民生科技大樓地下一樓國際會議廳，論壇會場同時設置輔具展覽及邀請YMCA慈光合唱團演出，內容豐富而多元，歡迎關心此議題的人士踴躍到場聆聽。