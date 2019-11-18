「桃園航空城」即將開發　國際學者為航空城論壇揭序

▲國際學者抵桃園，為桃園航空城論壇揭序。（圖／桃園航空城公司提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市勇奪2019國際組織ICF「智慧城市論壇」、智慧城市無限學習主題首獎，桃園航空城公司迎接智慧時代的「桃園航空城計畫」，即將於明年開發，18日舉辦為期3天的桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊，邀請ICF主席暨聯合創辦人John Jung率領5人代表團，實地展開桃園高鐵青埔特定區、桃園航空城公司等多處的參訪行程。

▲ICF（智慧城市論壇）主席及委員參訪航空城智慧展示館。（圖／桃園航空城公司提供）

「桃園航空城計畫」總投資金額預計超過5000億元，是智慧城市結合機場與周邊建設軟硬體、綠建築、智慧宅等示範區的最佳實踐場域，透過桃園機場帶動城市進步，推動航太產業及維修、物流服務、會展中心、生物技術、綠色能源、雲端科技等產業發展；另也將透過桃園產業特性打造新創、物聯網、電子商務、休閒觀光、文創產業、交通運輸、教育文化等重點產業，讓桃園成為實踐桃園機場經濟學的智慧城市示範場域。

▲ICF（智慧城市論壇）主席及委員參訪航空城智慧展示館。（圖／桃園航空城公司提供）

參訪團上午參觀桃園航空城公司、臺灣思科Cisco智慧展示館，透過簡報會議交流與走動式導覽與桃園航空城公司王義川董事長、許又銘總經理及張凱傑副總等一行人交流，對於航空城計畫規劃內容表示認同，並就未來發展項目進一步討論。參訪團一行人前往桃園捷運總機場試乘無人車自駕，認為桃園不愧智慧城市TOP1，走在便捷智能的時代之先。

▲ICF（智慧城市論壇）主席及委員參訪機場第二航廈預辦登機館。（圖／桃園航空城公司提供）

ICF代表團18日成員包括：ICF代表團主席暨聯合創辦人John Jung及代表Andrew Irvine、 Joe Berridge、Luigi Ferrara、Norman Jacknis，同行的還有國內專家如交通大學林欽榮教授、成功大學林峰田教授、臺北科技大學蘇瑛敏教授、臺灣智慧城市研究院解鴻年教授等。

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