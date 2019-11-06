　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

受邀出席運動城市論壇　台東國際衝浪賽入選最夯運動前3名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

教育部體育署辦理「2019 APEC 運動城市論壇：國際賽事Ｘ運動創新」，台東縣年度重要活動-「台灣國際衝浪公開賽」，入選體育署「2019夯運動 in Taiwan百場賽事12場精選」賽事之一，5日上午在台北福華飯店進行入選縣市成果分享會，並榮獲投票最受歡迎前三名 。

▲▼透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府由交通及觀光發展處副處長王國政率領同仁與會，並由同仁代表上台透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果，分享會後開放線上投票選出人氣運動城市及運動創新團隊，台東縣榮獲投票最受歡迎前三名（其他兩城市為台北市及墨爾本），也為衝浪賽事宣傳國際知名度 。

▲▼透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼分享會後開放線上投票，台東縣榮獲投票最受歡迎前三名。

本次論壇內容結合夯運動in Taiwan百場賽事成果、APEC體育政策網絡（ASPN）及台灣運動創新加速器（SPIN Accelerator Taiwan）論壇共同辦理，逾15國產官學代表與會，體育署從今年在台灣舉辦之百場國際賽事中，遴選12場精選賽事，「台灣國際衝浪公開賽」也成為運動觀光代表縣市之一，交觀處同仁上台簡報分享台東縣觀光資源及人文及國際賽事活動在台東發展現況。此外，2020年奧運將衝浪賽事納入比賽項目之一，台東自2011年起舉辦的台灣國際衝浪賽事也可望讓選手為參與奧運衝浪賽事提前做準備。

▲▼透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府也邀請大家於11月23日到12月7日2019ㄧ起到台東金樽見證台灣史上規模最大、參賽人數最多的衝浪國際賽事，為參加選手加油。

更多賽事資訊請上 2019 台灣國際衝浪公開賽官方網站及粉絲團查詢
◎官網連結：http://www.taiwanopenofsurfing.org
◎FB粉絲專頁：台灣國際衝浪公開賽 Taiwan Open of Surfing
◎Instagram：taiwanopenofsurf

ET快訊
12強「超兇女球僮」鬆口D罩杯內幕！工作丟了損失2萬
名醫前男友李光輝爆「交往秘辛」　子涵發聲了！
她說「只當朋友」…醒來全身剩內褲「下面瘀青」　渣男躺旁邊慘了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東「護心計畫」　再次成功搶救民眾性命

青埔教育基金會辦芳療體驗　偏鄉長輩讚不絕口

受邀出席運動城市論壇　台東國際衝浪賽入選最夯運動前3名

魔術爺爺又來囉！難忘台東孩子純真笑容　跨海蘭嶼及綠島演出

台南芭樂輸美積極布局　黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

台南新營工業區空污陳情　專案稽查再開罰3張罰單

南科三期擴編基地恐落空　李武龍批民進黨拉高雄棄台南

男子以為走桃花運　原是噩夢一場警方及時止血

雙11購物節　網購認標章包裝減量不浪費！

縮短治癌之路　放射腫瘤專家鄭鴻鈞進駐台東基督教醫院

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

台東「護心計畫」　再次成功搶救民眾性命

青埔教育基金會辦芳療體驗　偏鄉長輩讚不絕口

受邀出席運動城市論壇　台東國際衝浪賽入選最夯運動前3名

魔術爺爺又來囉！難忘台東孩子純真笑容　跨海蘭嶼及綠島演出

台南芭樂輸美積極布局　黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

台南新營工業區空污陳情　專案稽查再開罰3張罰單

南科三期擴編基地恐落空　李武龍批民進黨拉高雄棄台南

男子以為走桃花運　原是噩夢一場警方及時止血

雙11購物節　網購認標章包裝減量不浪費！

縮短治癌之路　放射腫瘤專家鄭鴻鈞進駐台東基督教醫院

影／如何存好退休金？專家建議：按年齡作資產配置...幾歲就投資幾％公債

12強／霸氣飆K化解一二壘危機　張奕振臂吶喊

費玉清倒數1天封麥　郭台銘攜母親、曾馨瑩出席告別演唱會

蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

林志玲、AKIRA17日台南辦婚禮　「婚宴地點」細節全曝光！

一定要清晨04：18剖腹！少婦篤信算命師…醫傻眼：真的會生出皇帝？

惠台26條！海基會：有明顯政治意圖，會提醒台商背後的風險

陳彥允突清空IG追蹤...自揭「老子躁鬱」：歡迎大家退追我

韓貸款買7200萬豪宅　館長痛罵：2020讓你知道騙人的下場

解決一頓溫飽「不求回報」！霸氣老闆貼愛心告示暖哭網友：好人

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

特勤兄弟同創造豪華美食　高cp值海陸大套餐

執行署台南分署法拍會進帳16萬

南迴拓寬道路禁行機車　安全考量

莊士忠豬舍變溫室種彩椒　每公斤曾賣200元

「錢存台灣銀行會被扣稅」　老翁百萬險被騙

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

南鐵東移地下化欲拆除壽陸橋

韓國瑜借廁所遭拒　桃警：子虛烏有

西螺福興宮遶境 賜福路線貼香條

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

洪秀柱辦募款餐會進行小額募款

警主動通報水溝坑洞排除潛藏危機

你是光棍嗎？宜蘭市東門夜市送50元消費券

男子被網路詐騙警方及時止血

更多熱門

相關新聞

黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

產量佔全台第2的台南芭樂，為拓展美國外銷市場，台南市長黃偉哲指示農業局，要積極輔導農友及外銷業者進行番石榴外銷準備作業，並親自出席11月6日農委會在台南市政府舉辦的「台灣番石榴外銷平台論壇」。

健身中心大幅展店　店數8年大增3.5倍

健身中心大幅展店　店數8年大增3.5倍

康健人壽推運動1公里就捐出10元公益愛心金

康健人壽推運動1公里就捐出10元公益愛心金

運動省保費！外溢保單前9月銷售增逾16倍

運動省保費！外溢保單前9月銷售增逾16倍

ASICS「24hr租借」100元穿走跑鞋

ASICS「24hr租借」100元穿走跑鞋

關鍵字：

運動城市論壇國際衝浪賽最夯觀光奧運金樽體育署

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面