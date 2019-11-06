受邀出席運動城市論壇　台東國際衝浪賽入選最夯運動前3名

▲▼透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

教育部體育署辦理「2019 APEC 運動城市論壇：國際賽事Ｘ運動創新」，台東縣年度重要活動-「台灣國際衝浪公開賽」，入選體育署「2019夯運動 in Taiwan百場賽事12場精選」賽事之一，5日上午在台北福華飯店進行入選縣市成果分享會，並榮獲投票最受歡迎前三名 。

台東縣政府由交通及觀光發展處副處長王國政率領同仁與會，並由同仁代表上台透過3分鐘英語簡報及現場圖文展示，與現場國內外貴賓分享及行銷台東衝浪賽事及運動觀光推動成果，分享會後開放線上投票選出人氣運動城市及運動創新團隊，台東縣榮獲投票最受歡迎前三名（其他兩城市為台北市及墨爾本），也為衝浪賽事宣傳國際知名度 。

▲▼分享會後開放線上投票，台東縣榮獲投票最受歡迎前三名。

本次論壇內容結合夯運動in Taiwan百場賽事成果、APEC體育政策網絡（ASPN）及台灣運動創新加速器（SPIN Accelerator Taiwan）論壇共同辦理，逾15國產官學代表與會，體育署從今年在台灣舉辦之百場國際賽事中，遴選12場精選賽事，「台灣國際衝浪公開賽」也成為運動觀光代表縣市之一，交觀處同仁上台簡報分享台東縣觀光資源及人文及國際賽事活動在台東發展現況。此外，2020年奧運將衝浪賽事納入比賽項目之一，台東自2011年起舉辦的台灣國際衝浪賽事也可望讓選手為參與奧運衝浪賽事提前做準備。

台東縣政府也邀請大家於11月23日到12月7日2019ㄧ起到台東金樽見證台灣史上規模最大、參賽人數最多的衝浪國際賽事，為參加選手加油。

更多賽事資訊請上 2019 台灣國際衝浪公開賽官方網站及粉絲團查詢

◎官網連結：http://www.taiwanopenofsurfing.org

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