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單身20年…戀上19歲超商店員！日大叔戀愛煩惱：我認真了　網戰：免費飯票

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▲女孩,女子,戀愛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原PO說自己喜歡上19歲的超商打工少女。（示意圖／翻攝PAKUTASO，同下）

記者林瑩真／編譯

日本一名46歲男子投稿論壇，因為他單身將近20年，卻在最近真心喜歡上一名19歲的女超商店員，但卻不知道是否能發展下去。發文一出，立刻引發超過200則討論，不過大多數女網友認為，「對年輕女性來說，中年男人根本不算異性」。

原PO透露，他現在46歲，單身將近20年，年收大約450萬日圓（約新台幣125萬元），雖然認識許多女性，但都沒有真正發展。沒想到最近跟常去的超商女店員交換了LINE，聊天、約會、吃飯都相當順利，甚至被對方詢問：「單身嗎？沒有女友嗎？休假都做什麼呀？」

他開始有點動心，猜測對方說的「跟你待在一起很安心」是不是暗示，「那女孩大概沒有抱著戀愛感情，但我好像是真心喜歡上她了，感覺變得跟笨蛋一樣，非常恐怖」。想知道相差27歲的年齡差距，是否真的還有可能。

▲女孩,女子,戀愛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲多數網友認為，少女並無戀愛感情。

PO文很快引起網友討論，大多數男性分成兩派，一派希望他三思而後行，「女方覺得你是年長男性才安心吧，只是把你當客人對待」、「她是在沒有戀愛感情的前提下，把你放在好朋友的位置而已」；另一派則希望他勇敢告白，「戀愛不管幾歲開始都可以」、「我覺得放棄比告白失敗還令人後悔」、「我47歲，現在也是認真的跟19歲女友交往中」。

不過，女網友全數反對，「再怎麼說差27歲也差太多」、「安心感就等於你不是戀愛對象」、「19歲的人生經驗太少了，才會對男生這麼沒有防備，只是輕鬆的吃頓飯」、「沒有人會拒絕免費的一餐，但戀愛感情一丁點都沒有」、「被將近父母年齡的異性以性的角度看待也太噁心」、「我20歲打工時也被40多歲的大叔告白，但對年輕女性來說，中年男人根本不算異性」，希望原PO要慎重考慮。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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