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不分區遭批對國家造成威脅　吳敦義駁：候選人都是愛國、愛黨

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▲▼吳敦義接受中廣蘭萱時間節目專訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲吳敦義。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單遭民進黨主席卓榮泰指「對國安有極大的威脅跟破壞」，國民黨主席吳敦義22日重申，不分區立委經過公開且嚴謹的過程產生，但此番話是否意味民進黨不分區沒有公開透明，吳敦義則表示「不能這樣批評」，但也意有所指地說，總統蔡英文是民進黨最高領導，黨內一定非常尊重她的尊嚴，「恐怕她的影響力會比較大。」

卓榮泰日前在臉書發文致吳敦義，指國民黨不分區名單對國安有極大的威脅跟破壞，吳敦義在底下留言表示，國民黨不分區產生比民進黨更民主，還反擊說「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的。」

對此，吳敦義22日出席國民黨慶祝建黨125周年黨史文物展揭幕儀式受訪時再度強調，不分區立委經過公開且程序非常嚴謹的過程，首先由七人審查小組謹慎地把所有報名或被推薦的人選，考慮學識、經驗、政治立場等各種因素，對於兩岸、對於國家基本的效忠有很嚴格的審查，經過兩度中常會討論通過，還召開臨時中常會，最後由全體中央委員聽取候選人的簡單政見，用最科學、最能保密的投票法公開選出，「相信這裡面所有被選出的候選人，都經過嚴謹公開審慎的過程，我認為這些候選人都是愛國、愛黨、尊敬民眾、愛護國家的。」

媒體追問，那民進黨不分區名單是否沒有公開透明，吳敦義說「我不能這樣批評」，他表示，他們沒有經過一個審核、公開公正的過程，但是因為蔡英文是民進黨最高領導、國家元首， 認為民進黨內一定非常尊重蔡英文的尊嚴，恐怕會跟她挑戰的也不多，「蔡英文對她自己政黨提出的不分區立委名單，恐怕她的影響力會比較大。」

吳敦義強調，如果兩個黨比較，還是中國國民黨比較符合民主政黨的過程，從嚴謹的審查開始，到中常會、最高決策機構的全體中央委員會議，「這個名單也許還有不夠完美之處，我們也願意虛心改善，接受各種批評跟意見，非常感謝大家。」

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