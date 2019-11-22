不分區登記未現身　吳敦義：我很忙！　沒有這個慣例

▲國民黨不分區立委提名人前往中選會登記，吳敦義未現身。（資料照／記者黃軍瑋攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委名單確定只提31席，21日由排名首位、立委曾銘宗帶隊，一共23位不分區立委提名人一同前往中選會登記，黨主席吳敦義沒有出席。面對媒體詢問為什麼吳敦義沒有來，曾銘宗昨表示，依照慣例都由不分區排序第一名帶隊登記，「過去的慣例就是這樣，我們依照慣例來做。」

吳敦義22日出席國民黨慶祝建黨125周年黨史文物展揭幕儀式，受訪時被問到為何沒有一起去登記參選，吳敦義反問「我為什麼跟著去登記呢？」並接著說，「我很忙，我怎麼跟著登記？沒有這個慣例吧！」直呼「哪有說候選人有幾個人去登記，黨主席就去陪同，沒有這個慣例。」

另一方面，前花蓮縣長傅崑萁21日以無黨籍登記參選立委，將對上國民黨提名的黃啟嘉，泛藍分裂，讓總統候選人韓國瑜原定27日的花蓮傾聽之旅喊卡，由副手張善政代替。對此，吳敦義被媒體追問「傅崑萁登記參選立委要怎麼辦」，僅回應「我不能表示……」避談。

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